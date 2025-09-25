Nasce Easycoop petstore

È online EasyCoop PetStore, il nuovo e-commerce di Coop Alleanza 3.0 interamente dedicato agli animali domestici. Una piattaforma che mette a disposizione oltre 2 mila prodotti per cani, gatti e altri piccoli animali, con consegna garantita in tutti i territori serviti dalla Cooperativa: dal Friuli-Venezia Giulia alla Puglia, lungo tutta la dorsale adriatica.

A differenza di EasyCoop – il servizio di spesa online, con consegna a casa o presso un locker, offerto dalla Cooperativa – attivo in quasi 800 comuni distribuiti tra le province dell’Emilia-Romagna e del Veneto, EasyCoop PetStore copre tutti territori in cui sono presenti i negozi Coop Alleanza 3.0, offrendo la qualità e la convenienza che da sempre contraddistinguono la Cooperativa.

Sul sito pet.easycoop.com è possibile acquistare i migliori marchi del settore insieme alle linee a marchio Coop dedicate agli animali: Amici Speciali, e le gamme premium Plat du Jour, Es!go e Imprinta.

Il servizio è pensato per essere semplice e flessibile: nessun limite minimo di spesa, consegna in 1-3 giorni lavorativi, e costo di spedizione di 5 euro (gratuito oltre i 50 euro). Tra le funzionalità: cronologia degli ordini, liste preferite, possibilità di modificare o annullare l’acquisto prima della spedizione.

Inoltre, i soci e i consumatori già registrati a EasyCoop possono utilizzare le stesse credenziali di accesso.

Un’attenzione particolare è riservata ai soci di Coop Alleanza 3.0, che possono accumulare e utilizzare i punti della Raccolta, con promozioni e cashback dedicati. In occasione del lancio, è attiva una promozione speciale: 5 euro di sconto sul primo acquisto con il codice PETSTORY, valido su una spesa minima di 30 euro fino al 31 ottobre 2025.