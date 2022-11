Nasce Fenimprese Parma. Noi vicini alle imprese

L’8 novembre si è tenuta a Parma, presso l’Hotel Link 124, l’assemblea costitutiva della sede locale di FenImprese, condotta dalla presentatrice Carlotta Savorelli, alla presenza del Presidente provinciale Domenico Iembo, del direttore provinciale Domenico Caporale, del presidente nazionale Luca Vincenzo Mancuso, del Direttore Generale Andrea Esposito e del Coordinatore Nazionale Simone Razionale.

FenImprese è un’Associazione Nazionale Datoriale, senza fini di lucro, nata nel 2015 dall’incontro di giovani imprenditori e dirigenti associativi, ma già molto radicata sul territorio nazionale, per sostenere efficacemente e “da vicino” le pmi.

Dopo i saluti di Chiara Vernizzi, Assessora del Comune di Parma alle Attività economiche e pianificazione per il commercio, e Francesco De Vanna, Assessore del Comune di Parma ai Lavori Pubblici e Legalità, il presidente nazionale Mancuso ha voluto ricordare che l’obiettivo dell’associazione è quello di offrire alle imprese la grande competenza di un management organizzato in tutta Italia. “Ci rivolgiamo a tutti i tipi di azienda – ha precisato Mancuso – dalle micro realtà fino alle grandi imprese. Fenimprese conta circa 20 mila associati, ma vogliamo ancora crescere in tutta Italia”.

Domenico Iembo, presidente provinciale, intervenuto successivamente, ha rimarcato che caratteristiche distintive dell’associazione sono quelle della positività degli associati e del gruppo dirigente e quella della propositività e concretezza che questi sanno immettere in tutte le iniziative.

“Soprattutto in questo momento particolare – spiega Iembo – le aziende hanno bisogno di essere ascoltate e supportate nella crescita e sviluppo”.

Per Marco Abbruzzese, Segretario Provinciale, la vera prerogativa di FenImprese sarà quella di fare sistema e di essere vicini alle esigenze delle imprese: “Andremo nelle aziende, intervisteremo i titolari, ascolteremo tutti nessuno escluso. Daremo la possibilità agli imprenditori associati di presentare le loro attività che verranno inserite nel circuito di FenImprese in maniera tale da aumentare la loro visibilità.”

Chiamato ad intervenire sulle problematiche relative all’accesso al credito delle imprese, l’avv. Giuseppe G. Luciani, docente a contratto, che con il Dimetec-Lab dell’Università di Parma si sta occupando dell’indebitamento delle imprese del territorio, ha evidenziato le disfunzioni del sistema creditizio “La disciplina del rapporto credito-debito è anacronistica, per nulla confacente alle esigenze del mercato e delle imprese e deve essere riformata”, spiega Luciani. “Pensate, ad esempio, al regime delle segnalazioni delle sofferenze alle centrali rischi Banca Italia e Crif, incompatibile con l’attuale dinamicità del mercato, che si attiva anche per importi e ritardi modesti, talvolta incolpevoli, determinando spesso la fine dell’impresa”.

L’assemblea è proseguita con la nomina di Federico Giacomazzi a Responsabile Comparto Commercio di FenImprese Parma e Giuseppe Iannò a responsabile comparto immobiliare di FenImprese Parma

Significativi, inoltre, sono stati i riconoscimenti consegnati agli imprenditori del territorio: a Nicola Bertinelli, dell’Azienda Agricola Bertinelli, per la professionalità dimostrata nei 127 anni di attività, ad Alessandro Ceci, delle Cantine Ceci, per la professionalità dimostrata nei 85 anni di attività, ad Alberto Aschieri, della Aschieri Montaggi srl, per la professionalità dimostrata nei 25 anni di attività, ad Aberto Nironi, del Torcaffè, per la professionalità dimostrata nei 20 di attività, a Tognoni Patrich, per aver portato a termine l’endurance trail più dura al mondo, la “Tor des Geants”, a Buonocore Giovanni e Buonocore Anna Maria, titolari del Ristorante pizzeria Blue Moon per la professionalità dimostrata nei 55 anni di attività, a Raffaele D’Angelo, per la professionalità dimostrata e le sue competenze nella comunicazione del gusto, a Gaetano Cavarretta, della Cavarretta Assicurazioni, per professionalità dimostrata nei 40 anni di attività, D’addetta Antonio della D’addetta srl, per la professionalità dimostrata nei 50 anni di attività.

“La costituzione di Fenimprese anche a Parma rappresenta una novità nel panorama associativo-imprenditoriale della città – conclude Erion Begaj, consulente aziendale – la partecipazione delle varie realtà imprenditoriali, anche di rilevanti dimensioni del nostro territorio, dimostra l’interesse e l’attrazione che un’associazione di categoria come Fenimprese riflette. Il dialogo con le istituzioni è il punto fondamentale nell’affrontare i punti caldi che le attività produttive e commerciali affrontano oggi, come il caro energia, le scelte strategiche infrastrutturali, i temi della sicurezza e ambiente”.

La cerimonia si è chiusa con la visita dei partecipanti alla mostra dei quadri realizzati dall’artista Giovanni Garrubba, allestita per l’occasione all’interno dell’Hotel.