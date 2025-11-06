Nasce il circolo culturale riformista Matteotti

Nasce a Parma il “Circolo Matteotti” che non è un partito, tengono a sottolineare i promotori, ma uno spazio di Cultura Riformista al quale aderiscono persone impegnate in politica in diversi partiti e movimenti di orientamento liberale, socialista, democratico e nell’associazionismo, accomunati dalla volontà di rifuggire dalle semplificazioni e dalle facili scorciatoie che caratterizzano questo tempo.

La presentazione si terrà giovedì 6 novembre alle ore 18,30 presso il Cubo di via Spezia n. 90 a Parma alla presenza dell’on. Lia Quartapelle.

I problemi da affrontare sono complessi e richiedono approfondimenti, analisi e proposte concrete per essere risolti, aggiunge Massimo Pinardi uno dei promotori e abbiamo scelto di farlo ispirandoci a Giacomo Matteotti, esempio fulgido di una politica che si misura con i problemi del proprio tempo, una politica concreta come era concreto il lavoro che faceva per formare le classi dirigenti del futuro,che fu assassinato dai fascisti per le sue idee di libertà che erano contro ogni forma di privazione della libertà e a qualsiasi totalitarismo.