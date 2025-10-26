Nasce il Circolo di Fratelli d’Italia a Sorbolo Mezzani

Nasce ufficialmente anche a Sorbolo Mezzani un nuovo Circolo di Fratelli d’Italia, frutto dell’impegno e della determinazione del dottor Antonio Slawhiz, che vede oggi realizzato un progetto a lungo coltivato.

La cerimonia di inaugurazione, tenutasi presso la nuova sede di via Mimmi Fochi, 28, ha visto la partecipazione di numerose autorità politiche e simpatizzanti del partito. Presenti, tra gli altri, gli onorevoli Gaetana Russo e Fabio Petrella, il presidente provinciale Federico De Belvis e il responsabile provinciale dei giovani Jacopo Tagliati.

Durante l’incontro, è stato annunciato che, fino al prossimo Congresso comunale previsto dallo statuto per il 2026, il ruolo di commissario del Circolo sarà ricoperto dal responsabile dell’organizzazione provinciale Domenico Muollo.

La partecipazione dei due onorevoli è stata accolta con grande entusiasmo dai presenti, a testimonianza del forte sostegno del partito per la crescita territoriale e la valorizzazione delle nuove realtà locali.

Il Circolo di Sorbolo Mezzani conta già un numero significativo di iscritti e si distingue per la viva partecipazione dei giovani, tanto che la sede sarà utilizzata anche per gli incontri di Gioventù Nazionale.

Fratelli d’Italia conferma così il proprio impegno nel valorizzare il merito, formare le nuove generazioni e promuovere una politica sana e concreta, radicata nel territorio e al servizio della comunità.

Chi desidera contribuire attivamente e mettersi a disposizione per il territorio di Sorbolo Mezzani può inviare la propria richiesta di adesione all’indirizzo e-mail: parma@fratelli-italia.it.