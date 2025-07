Nasce il Coordinamento provinciale Donne Acli

Nei giorni scorsi è nato il Coordinamento provinciale Donne ACLI, il gruppo delle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, emanazione del circolo Biblioteca Sociale Roberta Venturini, che si impegnerà sulla questione femminile a livello provinciale in collaborazione col Coordinamento Donne Regionale.

Il Presidente Provinciale delle ACLI Enrico Fermi, in accordo con la Presidenza, con ratifica del Consiglio, ha nominato Coordinatrice Donne Provinciale Antonella Tragni.

Il Direttivo provinciale del Coordinamento Donne è composto da Matilde Fierli (area giuridica), Maria Cristina Fanti (area economica), Gloria Resteghini ( area arte e creatività), Cristina Di Vittorio e Paola Orlandini (area salute e benessere), Maria Patti (area culturale), Irma Gregorio (area sociale), Fabrizia Del Bono (ambiente e sostenibilità).

Il gruppo mira a realizzare un patto sociale sulle tematiche femminili e a raccontare la storia delle donne e la storia di donne che hanno lasciato le loro “orme” in vari ambiti.

Il Coordinamento vuole anche creare spazi di incontro “piacevole” e “colto” attraverso visite a monumenti e opere di importanza artistica o paesaggistica della città e provincia.

“Ricerche internazionali recenti rivelano che per ottenere l’equilibrio salariale tra uomini e donne dovremo attendere oltre un secolo.. pertanto molto è il lavoro da fare e tante le risorse umane da coinvolgere” dichiara Antonella Tragni.

Qualche numero. In città e provincia sono attivi 12 circoli delle ACLI e altri due sono in arrivo, per circa 800 tesserati, 700 soci della Federazione Anziani Pensionati (FAP) e 2.000 tesserati Unione Sportiva Acli (US).