Nasce il Labirinto scritto di Franco Maria Ricci

L’amicizia e la collaborazione con grandi scrittori come Borges, Barthes, Cortázar, Eco, Calvino – solo per citarne alcuni – è un elemento fondamentale nell’attività di Franco Maria Ricci, creatore del labirinto più grande del mondo e meticoloso scopritore di immagini e di testi proposti in una veste personale e inconfondibile.

Se i libri d’arte restano il cuore della produzione ricciana, la nuova collana Il labirinto scritto si propone ai lettori come una sorta di Petit Trianon dedicato a Madame la Littérature: una dépendance facile da raggiungere ma un po’ appartata, dove il lettore amante delle scoperte potrà trovare il taste of text, quel sapore particolare che affiora dal testo, la filigrana celata nella trasparenza della scrittura e, per stuzzicare i bibliofili impenitenti, il privilegio della tiratura limitata.

Con Il labirinto scritto Franco Maria Ricci si è proposto di creare una vetrina dedicata alle combinazioni dell’alfabeto; l’ambizione è far sì che il lettore provi le stesse emozioni di chi entra in un labirinto: l’incertezza timorosa di tutti gli inizi, l’orgoglio di costruire un proprio percorso, il compiacimento della scoperta.

Perché una collana di letteratura? Se si guarda alla produzione editoriale corrente, poesia e prosa appaiono territori ben distanziati; Il labirinto scritto non ha preclusioni in questo senso e nella sua dimensione trovano posto narrativa, poesia, racconti in versi, scelti con l’intenzione di reinterpretare il mondo per chi, stanco di libri che raccontano le stesse storie dei giornali, della televisione e dei film, e usano gli stessi artifici, vuole, come accade nei labirinti e anche nella vita, sperimentare percorsi nuovi, diversi. Questo il punto di partenza per l’avventura di una collana che intende rivelare la sua qualità ad ogni apertura di pagina, come una stoffa pregiata al primo contatto coi polpastrelli.

Tra i titoli già pubblicati troviamo La carpa del sogno di Giovanni Mariotti, racconto in chiave taoista della vita di un monaco eremita, pittore di pesci e destinato a diventare pesce nel corso di una breve reincarnazione con diritto di recesso, e Il colore del verde della parmigiana Anna Maria Dadomo: pagine intense, dove poesia e prosa si mescolano nel segno di una sensibilità femminile tesa, medianica.

Oggi Il labirinto scritto si presenta al pubblico con un libro straordinario: Le figlie di Gailani e mia madre di Rosita Copioli; un resoconto in versi, un poema, ma anche un grande affresco su carta presentato da Pietro Citati, che definisce la Copioli “la più intensa e ricca poetessa italiana di oggi”.