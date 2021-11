Nasce il Laboratorio “Parma Città Pubblica” per le comunali 2022: oltre 200 firme “per una nuova visione di città”. Leggi i nomi

Nasce ufficialmente il Laboratorio Parma Città Pubblica, frutto del lavoro di tante persone, impegnate in ambito sociale, ambientale, culturale e nell’attività politica.

Oltre duecento firme accompagnano il nostro “documento identitario”: esso definisce la nostra visione di città a partire da quelli che crediamo essere i bisogni reali e gli auspici di gran parte della società civile, nel suo insieme e quartiere per quartiere. (LEGGI NOMI DEI FIRMATARI E MANIFESTO)

Il Laboratorio nasce per approfondire in modo partecipato le priorità e sviluppare proposte di soluzione – condivise ed elaborate – in funzione delle future elezioni comunali.

Da gennaio 2022 partiranno tavoli tematici aperti per definire il nostro progetto per il futuro di Parma. Ci auguriamo che partecipi chiunque condivida questa nostra visione di città pubblica, singole persone e realtà partitiche e associative.

Sabato 4 dicembre 2021 alle ore 15, presso il Circolo Inzani (Largo C. Beccaria 9/A, Moletolo) presenteremo in un incontro pubblico il nostro documento e l’articolazione dei tavoli che approfondiranno le diverse tematiche.

Sarà importante la maggior partecipazione possibile a questi tavoli per dare forza alle rivendicazioni che intendiamo avanzare, per arricchire i contenuti e le proposte, immaginare soluzioni e dettare temi centrali e indirizzi, sui quali misureremo chiunque si candidi a governare la nostra città. Se poi si creeranno le condizioni, siamo pronti a presentare una lista civica che ci rappresenti. parmacittapubblica.lab@gmail.com

Parma Città Pubblica

