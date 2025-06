Nasce il Team Vannacci “Maria Luigia” Parma e provincia

Si è svolta la prima riunione operativa dopo la nascita del Team Vannacci “Maria Luigia” Parma e provincia

A Parma è nato il Team Vannacci “Maria Luigia”, sezione locale del movimento che porta avanti le idee del vicesegretario federale della Lega e membro del Parlamento europeo, Roberto Vannacci.

Si è svolto il primo incontro con gli iscritti del Team, un folto gruppo composto da una trentina di persone provenienti da Parma e dalla sua provincia.

Il team è guidato da referenti territoriali che rappresentano molti comuni del parmense, oltre che la città, e un team leader, Caterina Galli, che si interfaccia direttamente con il Nazionale dando coesione al gruppo.

Il Team Vannacci “Maria Luigia” fa parte di una fitta rete territoriale ispirata al movimento “il Mondo al Contrario”, più brevemente chiamato MAC, nato nel 2025 come associazione politico/culturale senza scopo di lucro per dare appoggio e sostegno al percorso politico del Generale Roberto Vannacci, portando avanti gli otto punti del manifesto politico del MAC: patria, sicurezza, sovranità, identità, difesa dei confini, famiglia, tradizione e lavoro.

I referenti territoriali sono Marcello Amadei, Alessandro Corvi, Marco Zerbini e Daniele Alba per il Comune di Parma, il consigliere regionale della Lega Tommaso Fiazza per il Comune di Fontevivo, Alide Folchini e Silvano Bonassera per il Comune di Noceto, Alberto Prantera e Claudia Casana per il Comune di Medesano, Daniele Pincolini per il Comune di Fontanellato, Alessandro Mattana, Cristina Servini e Igam Ussaro (ideatori del format “Sinestesia fra le arti”) e Francesca Larnè Scaramozzino (Presidente ODV “Una vita tra le mani”, a sostegno delle vittime di violenza) per il Comune di Salsomaggiore Terme.

Tra i referenti anche Cristiano Donelli, consigliere politico del gruppo Patrioti per l’Europa al Parlamento europeo.

Tra i volti che incarnano il fermento giovanile del movimento, spicca quello di Kevin Taibi: appena 14 anni, il più giovane iscritto d’Italia. La sua presenza rappresenta una genuina iniezione di entusiasmo, quella linfa vitale che solo la freschezza della gioventù può offrire a questo ambizioso progetto. Con il consenso dei genitori, la sua adesione testimonia un desiderio profondo di partecipazione e cambiamento, segno che tra le nuove generazioni arde ancora la volontà di incidere sul presente.

Il gruppo è presente e attivo sui social. Per informazioni e adesioni si può scrivere a team.marialuigia@ilmondoalcontario.it