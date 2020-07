Nasce la Casa della Salute di Noceto

Con l’arrivo dei medici di famiglia, a Noceto nasce la Casa della Salute.

Sono quattro i medici del gruppo IASO Medica che tra fine luglio e inizio agosto aprono i loro ambulatori nell’edificio di via Dalla Chiesa n. 30, recentemente ristrutturato ed ampliato.

Si tratta di Ilaria Spartà, referente del gruppo, che lascia i locali di via Pisacane, Nicola Vignali e Ivano Maccari, che si trasferiscono da via Cavallotti e Valentina Tramutola, che sostituisce Nicoletta Nardoni.

Per accedere alla medicina di gruppo è necessario fissare un appuntamento, chiamando i singoli medici, ai loro consueti contatti (disponibili nel sito www.ausl.pr.it). Da settembre, sarà operativo un servizio di segreteria.

Sempre dall’autunno prossimo, inoltre, i professionisti della medicina di gruppo potranno contare sulla collaborazione di un infermiere. Aprirà, infatti, l’ambulatorio infermieristico, dedicato alla gestione delle malattie croniche, oltre che alle piccole medicazioni e ad attività di educazione sanitaria.

Tutti i servizi presenti da sempre nella struttura di via Dalla Chiesa, ora Casa della Salute, continuano la propria attività, seppur con le necessarie misure di sicurezza per contrastare la diffusione del covid-19.

In particolare, si tratta dei servizi del piano terra di: distribuzione diretta dei farmaci, presidi diabetici e per incontinenza, lo sportello unico CUP, il punto prelievi, il centro di Salute Mentale, gli ambulatori specialistici (otorinolaringoiatria, oculistica, cardiologia, gestione dei pazienti in terapia anticoagulante orale, dermatologia, fisiatria), servizio assistenza domiciliare, servizio veterinario.Al primo piano, invece, ci sono: la pediatria di comunità e il servizio igiene pubblica, la neuropsichiatria infantile, l’assistente sociale area minori del Comune di Noceto e ASP di Fidenza, la salute donna.

Di prossima attivazione anche l’ambulatorio del pediatra di libera scelta.

“Un nuovo tassello va a comporre il già ricco mosaico delle Case della Salute della provincia di Parma – afferma Anna Maria Petrini, Commissaria straordinaria dell’AUSL di Parma – Luogo dove i cittadini trovano un’ampia offerta di servizi qualificati assicurati da professionisti che lavorano in modo integrato. Dove oltre ad assistenza e risposte ai bisogni di salute, è garantita anche attività di prevenzione, promozione ed educazione sanitaria. Un grande obiettivo raggiunto grazie alla sinergia tra Azienda USL e Comune di Noceto”.

“Quello di oggi è un traguardo molto importante per il nostro territorio – commenta il sindaco di Noceto Fabio Fecci – che vede concretizzato un obiettivo al quale la nostra Amministrazione sta lavorando da tempo in sinergia con l’AUSL di Parma. E a maggior ragione in questo periodo, la Casa della Salute rappresenta una testimonianza forte nel campo degli investimenti a favore della sanità, un ambito davvero prioritario, come l’emergenza sanitaria ci ha drammaticamente insegnato. Tengo a ringraziare tutti i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari e i volontari del soccorso, che in questi mesi hanno lavorato senza sosta con grande professionalità ed umanità, e per ricordare quanti purtroppo non ce l’hanno fatta e non sono più fra noi. A loro sarà dedicato un momento ufficiale in occasione della cerimonia di inaugurazione – in autunno – di questo presidio sanitario, a nome di tutta la nostra comunità”.

Soddisfazione anche dall’assessore alla Sanità e Servizi Sociali del Comune di Noceto Marco Bertolani ”Il traguardo dell’insediamento del team dei medici di famiglia che lavorano a Noceto ha un valore aggiunto ancora maggiore in questo periodo di emergenza sanitaria. La Casa della Salute nasce per dare al territorio un punto di riferimento importante per le problematiche sanitarie e per la prevenzione, atto a garantire un servizio dall’ampia copertura dove i medici lavoreranno in maniera integrata, funzionale ad ottimizzare la risposta alle esigenze dei cittadini”.

Entusiasmo per il trasferimento in corso arriva anche dal gruppo dei medici di medicina generale “Quello della medicina di gruppo – spiega la coordinatrice Ilaria Spartà – “è un obiettivo importante che favorirà i cittadini nella fruizione del servizio. Stiamo mettendo a punto anche specifiche progettualità soprattutto legate alla presa in carico di pazienti con patologie croniche. Ringrazio quanti hanno lavorato per il raggiungimento di questo traguardo – in primo luogo i dirigenti AUSL e l’Amministrazione Comunale di Noceto – e anche la coordinatrice infermieristica Donatella Tanzi per il supporto operativo che ci ha offerto in tutte le fasi del trasferimento”.