Nasce la corporale Academy Coop Alleanza 3.0: un’operazione culturale e formativa aperta ai 21.000 dipendenti

Academy mette a sistema la ricca offerta formativa della Cooperativa come ecosistema di condivisione di competenze, soft skill e valori e la apre all’esterno mettendola a disposizione dei soci programmando anche iniziative ed eventi aperti su temi attuali come gender equality e smart working.

Formazione, informazione, condivisione di saperi e responsabilità: la prima Academy di Coop Alleanza 3.0 – la più grande cooperativa di consumatori in Italia – nasce dall’intento strategico di integrare una proposta formativa ricca con un’offerta di più ampio respiro, capace di abbracciare momenti dedicati all’acquisizione di competenze soft, legate al long life learning, e occasioni di confronto su temi di interesse diffuso.

In linea con l’approccio identitario della Cooperativa, Academy si posiziona dunque come operazione culturale trasversale, in quanto disponibile non solo per i ruoli manageriali e apicali dell’organizzazione, ma aperta all’intera base dei 21.000 lavoratori di Coop Alleanza 3.0 in forza presso le sedi e i circa 400 negozi diffusi in 9 regioni italiane. In questo senso, Academy realizza e implementa il senso della Corporate University, in cui ciascun dipendente – sia in sede sia in punto vendita – è protagonista di un percorso di crescita individuale e articolato tra formazione libera, formazione professionalizzante e discussione sui grandi temi del nostro tempo.

“Il lancio della Academy interpreta in maniera coerente la visione di cooperazione che Coop Alleanza 3.0 da sempre declina in tutte le dimensioni del proprio agire. Responsabilità, giustizia sociale, eguaglianza, consapevolezza sono alcuni dei valori che ci appartengono, come comunità composta da 21.000 lavoratori e oltre 2,3 milioni di soci. Sono valori che contraddistinguono la nostra peculiare maniera di stare sul mercato e che, di fatto, sono parte integrante delle competenze che desideriamo alimentare nel capitale umano della cooperativa” – – dichiara Mario Cifiello presidente della Cooperativa –

“Sono certo che Academy ci permetterà di rafforzare il senso di appartenenza che già ci unisce e di continuare ad operare come fattore positivo di trasformazione sociale, nella direzione dei diritti, della sostenibilità e della solidarietà” -dichiara il direttore delle Risorse Umane Milco Traversa.

Academy di Coop Alleanza 3.0 – facts&figures

· Il kick off: online dal 23 marzo, Academy è un ecosistema di luoghi virtuali in cui la formazione si concretizza coinvolgendo, rivolgendosi a tutti a prescindere da ruolo e job title; indirizzo di accesso all.coop/academy

· La strategia: Academy consente di sistematizzare e potenziare la formazione di Coop Alleanza 3.0 in un’ottica di lungo periodo, come leva capace di supportare la cooperativa nella sua visione strategica;

· L’impegno: nell’arco del 2020, Coop Alleanza 3.0 ha erogato 86.628 ore di formazione (al netto degli affiancamenti on the job) ad una platea di circa 20.000 dipendenti: la Cooperativa è stata in grado di fronteggiare le limitazioni imposte dalla pandemia, continuando a garantire percorsi formativi di qualità ai lavoratori, con un numero di ore significativo seppur inferiore agli anni precedenti.

Sulla capacità di Coop Alleanza 3.0 di provvedere tempestivamente all’infrastruttura tecnologia e sulla prontezza dei lavoratori nel recepire nuove modalità di erogazione virtuale di contenuti formativi, si basa il progetto di Academy. Con l’obiettivo di incrementare il numero di ore erogate nel 2020 e di operare anche attraverso incontri in presenza maggiori, una volta superata l’emergenza sanitaria, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza.

· Responsabilizzazione: la centralità di ciascun dipendente nell’impianto di Academy è coerente con il percorso di responsabilizzazione che la Cooperativa persegue da lungo tempo: ogni lavoratore è responsabile della propria formazione, tanto quanto il proprio capo.

o ciascun dipendente potrà accedere ad un cruscotto virtuale personalizzato, da cui monitorare in autonomia lo stato dell’arte del proprio percorso formativo. In questo senso la formazione aziendale evolve, a tutti gli effetti, in formazione diffusa;

· Long Life Learning: sempre in ottica di coinvolgimento e responsabilità nella formazione, Academy integra anche numerose virtual class da svolgere al fuori dell’orario lavorativo, in chiave long life learning. Tra i corsi in programma, quelli di slow food, già esistenti, con l’aggiunta di focus sull’agilità emotiva, sulla collaborazione da remoto o su come comportarsi sui social media (corso dedicato ai lavoratori di punto vendita);

· COOPEDIA: Il concetto di formazione come processo partecipato e corale riguarda anche COOPEDIA, il motore di ricerca collaborativo, a cui tutti i dipendenti possono dare il proprio contributo, alimentando un sistema di conoscenze che diventano patrimonio della Cooperativa: dall’enciclopedia libera della carne, ai contenuti sul pesce e sugli altri freschi, i lavoratori di Coop Alleanza 3.0 concorrono ogni giorno alla propria auto-formazione, con un approccio di condivisione che è in linea con i valori del movimento cooperativo;

· Gli eventi live: la piattaforma di Academy ospiterà una serie di eventi che, nel corso dell’anno, affronteranno questioni di ampio interesse sul fronte dei diritti, del lavoro, dell’economia e della società. Intesi come momenti di confronto destinati a proseguire anche prima e dopo ciascun appuntamento ‘live’ (es. in forma di contributi video), gli eventi intendono calare la Cooperativa e la comunità dei suoi lavoratori e soci nel vivo del dibattito più attuale, esprimendo un ruolo attivo e partecipe. Ad animare questi appuntamenti – protagonisti del mondo dei media, delle università, delle imprese e delle associazioni. Il primo appuntamento, in programma martedi 30 marzo, sarà dedicato alla Gender Equality.