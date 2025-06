Nasce la Fondazione “Parma Housing Center” per l’abitare accessibile

È stata costituita ufficialmente la Fondazione pubblica di partecipazione “Parma Housing Center”, promossa e fondata da Comune di Parma, Università di Parma, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, AUSL di Parma, ASP Parma e ACER Parma nell’ambito del Programma comunale “Fa’ la casa giusta!”

La Fondazione ha l’obiettivo di promuovere soluzioni innovative per l’offerta di alloggi in affitto a prezzi accessibili. Un’azione concreta per rispondere alla crescente difficoltà di trovare case in affitto a costi sostenibili da parte di lavoratori e lavoratrici dei servizi essenziali, giovani famiglie, neoassunte e neoassunti.

La presentazione si è svolta questa mattina in Municipio, da parte del Sindaco Michele Guerra, dell’Assessore alle Politiche Sociali e Abitative Ettore Brianti, del Rettore dell’Università di Parma Paolo Martelli, del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e Commissario Straordinario dell’Azienda USL di Parma Anselmo Campagna, dell’Amministratore unico di ASP Parma Stefano Andreoli, della Presidente di Acer Parma Loretta Losi.

Il Sindaco, Michele Guerra, ha rimarcato: “La costituzione di “Parma Housing Center” è importante perché non riguarda solo il recupero, la rigenerazione e l’ampliamento degli alloggi su cui il Comune ha lavorato in questi anni, che sono già 500, ma anche la possibilità di cercare altri alloggi, oggi vuoti, e metterli a canone calmierato a disposizione di chi fa fatica a trovare una casa. Pensiamo a quelle fasce di lavoratori che arrivano a Parma: infermieri, autisti del Trasporto Pubblico Locale ed alle tante categorie che fanno fatica a trovare casa in città. Rivolgendosi a questa Fondazione potranno incrociare la loro domanda con un’offerta equa. “Fa’ la Casa Giusta” vuole infatti che la casa sia giusta, quindi che sia una casa che va incontro alle persone che ne hanno estrema necessità ma anche a quel ceto medio che è andato via via impoverendosi e che oggi, pur avendo un lavoro ed una famiglia sulle spalle, fa fatica a vivere in una città come questa dove gli affitti sono arrivati a prezzi non più sostenibili, come in tante altre città del nord Italia. Si tratta di uno strumento innovativo che vede diverse realtà coinvolte. Pensiamo che possa fungere anche da esempio per altre realtà non soltanto di questo territorio, per fare in modo che finalmente l’emergenza casa venga affrontata a 360 gradi”.

“La nascita della Fondazione Parma Housing Center rappresenta un passo decisivo nelle politiche abitative della nostra città – ha commentato l’assessore Ettore Brianti. Con la Fondazione mettiamo in campo la possibilità condivisa con soggetti pubblici e privati, per affrontare in modo strutturale la crescente difficoltà di accesso alla casa a canone sostenibile. Il nostro obiettivo è dare risposte concrete, rispetto all’abitare, valorizzando al contempo il patrimonio immobiliare pubblico e privato oggi inutilizzato. La Fondazione sarà il fulcro operativo del programma Fa’ la Casa Giusta, supportato anche dal Patto per la Casa della Regione Emilia Romagna, per costruire insieme nuove opportunità abitative”.

“Il problema alloggi – ha osservato il Rettore dell’Università di Parma Paolo Martelli – rappresenta un nodo critico per tante e tanti giovani che decidono di trasferirsi nella nostra città per il loro percorso di formazione e di crescita personale. Le difficoltà economiche e le tensioni del mercato immobiliare rischiano di minare i principi di equità e inclusione del nostro sistema universitario. La Fondazione non è solo uno strumento operativo ma anche il segno di una comunità che si prende cura delle giovani e dei giovani: un impegno condiviso tra le istituzioni, con gli enti pubblici e privati e con tutti i soggetti del territorio, in una logica di sistema che è l’unico modello efficace per affrontare tematiche come queste. Come Ateneo continuiamo il nostro impegno come promotori e interlocutori istituzionali di soluzioni che rispondano all’ascolto dei bisogni dei nostri studenti e studentesse, facendo in modo che nessuno venga lasciato indietro”.

Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e Commissario Straordinario dell’Azienda USL di Parma Anselmo Campagna ha dichiarato: “La costituzione della Fondazione Parma Housing Center rappresenta un segnale di attenzione verso chi ogni giorno garantisce servizi essenziali alla collettività. Tra questi, le operatrici e gli operatori della sanità, cuore del nostro sistema di cure – afferma Anselmo Campagna, direttore generale di Azienda Ospedaliero-Universitaria e commissario straordinario di Azienda Usl – Offrire soluzioni abitative a prezzi accessibili non è solo una risposta ad un bisogno concreto, ma è anche un modo per rendere attrattiva la scelta di vivere a lavorare in questa provincia. L’attività della Fondazione potrà realmente agevolare la permanenza e l’arrivo di nuovo professionisti. Come Aziende sanitarie di Parma, sosteniamo con convinzione questo progetto, consapevoli che la qualità dell’abitare incida sulla qualità del lavoro”.

L’Amministratore unico di ASP Parma Stefano Andreoli ha dichiarato: “La partecipazione di ASP Parma alla Fondazione ‘Parma Housing Center’ è una risposta concreta alla difficoltà, sempre più diffusa, di persone che hanno un normale contratto di lavoro di trovare un’abitazione. In qualità di soci fondatori, contribuiremo a questo progetto strategico per ampliare l’offerta di alloggi a canoni accessibili, una priorità per il benessere sociale della nostra comunità. Metteremo a disposizione la nostra esperienza per sostenere famiglie e lavoratori, in piena sinergia con tutti i partner”.

La Presidente di Acer Parma Loretta Losi ha sottolineato: “La Fondazione è per noi il modo migliore per avere uno strumento che ci permetta di raggiungere due obbiettivi: mettere in sicurezza e garantire i proprietari e aiutare una fascia di popolazione che potrebbe trovarsi in difficoltà a ottenere alloggi in affitto – ha detto la Presidente di Acer Loretta Losi -. Per fare questo, abbiamo stipulato una convenzione che prevede l’apertura e la gestione di uno sportello presso la nostra sede di via Garibaldi.”

Un’azione integrata per il diritto alla casa

La Fondazione svolgerà un ruolo centrale nell’attuazione del Programma Regionale “Patto per la Casa”, promosso dalla Regione Emilia-Romagna, che mira a favorire il reperimento e l’immissione sul mercato di nuovi alloggi a canone concordato, utilizzando il patrimonio edilizio esistente privato oggi non utilizzato. Al tempo stesso, intende sostenere e accompagnare le famiglie nei costi dell’affitto ed incentivare i proprietari a mettere a disposizione le abitazioni, attraverso importanti fondi pubblici di garanzia (fino a 10.000 euro per alloggio, inclusi piccoli lavori di manutenzione). I requisiti di selezione degli inquilini prevedono la presenza di redditi da lavoro a tempo indeterminato a fronte di una seria difficoltà a reperire canoni sostenibili in città.

La Fondazione potrà agire secondo diverse modalità operative, garantendo un presidio costante a supporto delle parti coinvolte, in particolare grazie alla soluzione “affitto sicuro” che prevede da un lato un contratto diretto e garantito con un affitto fisso tra i proprietari e la Fondazione e dall’altro un secondo contratto di sublocazione tra Fondazione e inquilini, tutelato da fondi pubblici.

La Fondazione è quindi uno strumento strategico di attuazione del Piano “Fa’ la casa giusta!” per intercettare una parte degli alloggi privati, oggi sfitti, sottoutilizzati o ad uso turistico, per locarli a canoni concordati a soggetti e a famiglie, garantendo significativi incentivi pubblici diretti ai locatori privati e vantaggi gestionali.

La Fondazione

La Fondazione, che avrà la propria sede in Strada Garibaldi 46/o a Parma (contatti tel. 0521.215342, orario di apertura iniziale il martedì dalle ore 9:00-12:30 e dalle 14:30 -17:00), opera senza scopo di lucro, perseguendo finalità civiche e sociali.

La Fondazione sarà guidata da una Assemblea dei Soci e da un Consiglio di Amministrazione formato, in questa fase di avvio, da un rappresentante per ciascuno dei sei Soci Fondatori Promotori: Ettore Brianti, in qualità di presidente, Loretta Losi, Anselmo Campagna, Ilaria Barbacini, Pier Luigi Marchini e Stefano Andreoli. Il Consiglio di Amministrazione e tutte le cariche all’interno degli organi statutari sono gratuite.

La partecipazione alla Fondazione è aperta e potranno entrare a farne parte ulteriori soggetti pubblici o privati che intendano partecipare come Fondatori. La loro ammissione sarà deliberata sulla base di una proposta che indichi chiaramente il tipo di contributo offerto e l’impegno al rispetto dello statuto. Anche le persone fisiche potranno partecipare, diventando Soci Partecipanti, contribuendo in denaro o mettendo a disposizione immobili a uso abitativo situati a Parma o nella sua provincia.