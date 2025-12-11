Nasce la fondazione Parma Welcome, per la valorizzazione turistica della città e del territorio

È stata costituita ieri, presso lo studio notarile Canali, la fondazione di partecipazione “Parma Welcome”. La nuova Destination Management Organization (DMO) assume un ruolo strategico per lo sviluppo turistico e culturale della città di Parma e dell’intero territorio provinciale. La sua nascita rappresenta il compimento di un percorso articolato e risponde alla necessità di dotare la città di un organismo di coordinamento stabile e moderno, capace di integrare politiche di accoglienza, promozione e gestione dei flussi turistici.

Parma Welcome nasce con l’obiettivo di strutturare una visione condivisa e un modello evoluto di marketing territoriale. L’Amministrazione comunale ha scelto di non procedere in autonomia, ma di coinvolgere in modo estensivo gli enti istituzionali e i soggetti economici rappresentativi, al fine di costituire un organismo realmente efficace, inclusivo e in grado di interpretare i bisogni complessivi del comparto turistico e culturale. Parma Welcome assume quindi una funzione di coordinamento, per integrare tutti gli operatori della filiera turistica e culturale e valorizzare il patrimonio artistico, storico, gastronomico e paesaggistico del territorio.

La Fondazione si propone di accrescere la reputazione della destinazione, sviluppare progettualità condivise, migliorare la qualità dell’accoglienza e utilizzare strumenti innovativi di comunicazione e marketing, anche attraverso il potenziamento dei contenuti digitali e dei servizi informativi, con un’attenzione costante all’equilibrio tra la vita dei residenti e l’esperienza dei visitatori.

La DMO avrà inoltre la responsabilità di gestire servizi di informazione e accoglienza turistica, organizzare eventi e iniziative in ambito culturale e congressuale, sviluppare attività di promo-commercializzazione, sostenere percorsi di formazione professionale per gli operatori del settore e utilizzare strumenti avanzati di raccolta e analisi dei dati, al fine di orientare le scelte strategiche e monitorare l’andamento del comparto.

La governance della Fondazione è affidata a un Comitato di Gestione composto da nove membri. Presidente è Flora Raffa, designata dal Sindaco. Il Comitato comprende inoltre i rappresentanti dei soci fondatori, Paolo Lommi e Luca Martines per il Comune di Parma, Claudia Sicorello per la Provincia di Parma e Claudio Franchini per la Camera di Commercio dell’Emilia, e i rappresentanti dei soci sostenitori Vittorio Dall’Aglio, Emio Incerti, Edoardo Vittucci e Marcella Pedroni. È stato nominato Revisore legale dei conti la dott.ssa Elisa Venturini. Centrale, per l’operatività della DMO, sarà anche la figura del Direttore.

“È una giornata che definirei storica per Parma – commenta Michele Guerra, Sindaco di Parma – Da moltissimi anni si lavora per costituire questo organismo, che consentirà di coordinare al meglio le politiche turistiche, rendendo ancora più attrattiva Parma e la sua provincia. L’obiettivo è soprattutto quello di costruire un calendario equilibrato di tutti gli eventi e delle attività culturali, artistiche, enogastronomiche, fieristiche e commerciali che richiamano così tante persone nel nostro territorio.

Ci tengo a sottolineare ancora una volta l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato. Nasce una DMO pubblico-privata che riunisce realtà diverse, tutte impegnate per il futuro di Parma e consapevoli che quel futuro passa anche attraverso politiche turistiche condivise e lungimiranti”.

“Parma Welcome – dichiara Alessandro Fadda, presidente della Provincia di Parma – permette di rafforzare la rete di collaborazione tra le eccellenze turistiche della città e del territorio provinciale. Un dialogo fondamentale per perseguire, nel concreto, l’obiettivo della destagionalizzazione che consentirebbe di avere turisti in tutto il Parmense, dalla Bassa all’Appennino, nell’arco dell’intero anno. Agire insieme – integrando politiche di promozione, accoglienza e gestione dei flussi turistici – è la carta vincente per raggiungere grandi risultati, come intero territorio.”

“Parma Welcome si configura come uno strumento moderno e avanzato, concepito per rispondere alle dinamiche contemporanee del turismo e capace di agire sia sul fronte della promozione sia su quello della gestione integrata del sistema di accoglienza. La sua costituzione segna un passaggio decisivo per la competitività della destinazione Parma e rappresenta un investimento con una prospettiva di lungo periodo, fondato sulla collaborazione, sulla responsabilità condivisa e sulla volontà di consolidare una crescita sostenibile e diffusa per tutta la comunità territoriale” sottolinea il Vicesindaco Lorenzo Lavagetto.

“La Camera di Commercio dell’Emilia non poteva mancare a un appuntamento così importante. Finalmente vede la luce la Fondazione Parma Welcome, un’organizzazione certamente significativa, direi fondamentale, per un territorio come quello di Parma e della sua provincia, così ricco di eccellenze e opportunità. Un passo davvero positivo”. Commenta Stefano Landi, Presidente della Camera Commercio Emilia.

“È un momento storico e molto importante per la città, perché ancora una volta siamo riusciti a mettere insieme pubblico e privato, come accadde nel 2020 con Parma Capitale Italiana della Cultura. Come parte privata siamo pienamente soddisfatti. Voglio sottolineare che, oltre ad Ascom, UPI, Parma Incoming e Promo Parma, portiamo in dote anche altre realtà significative del territorio: Parma, io ci sto!, le Fiere di Parma e Fidenza Village”. Sottolinea Vittorio Dall’Aglio, Presidente ASCOM e capofila dell’ATI.

“Sono felice di assumere l’incarico di Presidente della Fondazione Parma Welcome, dopo tanti anni di lavoro come dirigente del Comune di Parma. Questo era un obiettivo su cui diverse Giunte e sindaci avevano lavorato, e che oggi, a mio avviso, rappresenta il culmine del percorso di crescita del turismo nel nostro territorio. Con questo passaggio il turismo potrà rafforzarsi ulteriormente, espandersi con maggiore efficacia e consolidare l’immagine di Parma non solo come capitale della cultura e dell’enogastronomia, ma come vera e propria destinazione turistica in senso pieno.” Commenta Flora Raffa, Presidente Fondazione Parma Welcome.

Il percorso amministrativo

Il percorso amministrativo ha visto il primo passo nella delibera di Giunta del 21 giugno 2024, che ha definito le linee guida per la costituzione della DMO. Successivamente, il Consiglio Comunale, con deliberazione del 16 dicembre 2024, ha approvato il modello organizzativo e le modalità di selezione dei soci fondatori. A seguito dell’avviso pubblico del 20 gennaio 2025 si è formalizzata la partecipazione dei soci sostenitori riuniti in RTI sotto la guida di ASCOM. Con la deliberazione del 27 ottobre 2025, il Consiglio Comunale ha infine approvato la costituzione della Fondazione, individuando come soci fondatori il Comune di Parma, la Provincia di Parma e la Camera di Commercio dell’Emilia, affiancati dai soci fondatori sostenitori ASCOM, UPI, Parma Incoming e Consorzio Promoparma.