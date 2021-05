Nasce “L’Arcipelago dei suoni”, progetto musicale per i bimbi pensato da La Toscanini e Fondazione Teatro Due

Un entusiasmante percorso all’interno del magico mondo della musica e degli strumenti musicali, dedicato ai bambini (7-10 anni) e alle famiglie, L’Arcipelago dei suoni è un progetto originale frutto della collaborazione tra La Toscanini e Fondazione Teatro Due finalizzato all’esplorazione delle diverse anime degli strumenti musicali e delle loro possibilità. Programmato una domenica al mese alternativamente presso l’una o l’altra sede, doveva tenersi dall’ottobre 2019 per terminare al maggio successivo, ma la chiusura imposta dalle regole anti Covid ha costretto a posticipare gli ultimi tre appuntamenti che si terranno il 30 maggio, 6 e 15 giugno 2021. Unisce le diverse puntate un’avvincente storia scritta dal drammaturgo Francesco Bianchi e raccontata sotto forma di piccoli testi teatrali in musica con un protagonista: Arturo, giovane ragazzo che intraprende un curioso viaggio per salvare la sua città dal mostro Rugmor, che mangia i suoni producendo rumori assordanti, e vuole arruolare una compagnia di eroi che lo aiutino in questa impresa. Gli eroi in questione sono, ovviamente, gli strumenti musicali.

Negli appuntamenti precedenti gli attori dell’Ensemble Teatro Due e i professori dell’Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini hanno dato vita a un’epopea che ha preso “in prestito” l’atmosfera fantasy per esplorare come nasce la musica e quali sono le caratteristiche e le “meraviglie” di ogni strumento musicale, con esecuzioni dei grandi compositori di ogni epoca.

Linguaggio universale, la musica è veicolo di narrazione e protagonista assoluta di questo racconto, in cui Arturo e i suoi compagni-strumenti compiono un rocambolesco viaggio per formare un’Orchestra.

Gli strumenti protagonisti nei prossimi appuntamenti sono: il Corno (30 maggio) e le Percussioni (6 giugno), presso la Sala Pizzetti all’interno degli Spazi Ipogei del Paganini Congressi; mentre l’ultimo sarà una sorta di gran finale, il 15 giugno in Arena Shakespeare, in cui avrà luogo lo scontro fra il mostro Rugmor e l’orchestra al completo, diretta da Giuseppe Montesano.

«Per uno scrittore raccontare la musica è una tra le sfide più difficili: è poesia per le orecchie, è una magia che fa provare emozioni e pensieri in un tempo brevissimo” – scrive l’autore Francesco Bianchi -. “I bambini, poi, sono i giudici più implacabili. Ecco perché ho pensato ad Arturo, un eroe ma soprattutto un ragazzo e ho dato un corpo e una “voce umana” agli strumenti musicali dell’orchestra trasformandoli in personaggi teatrali: la musica è un’avventura, e l’idea di un viaggio tra creature fantastiche, eroi valorosi e mostri paurosi mi è sembrata divertente e al contempo formativa. La gioia più grande, nella prima parte di questo programma già andata in scena, è stata vedere i bambini appassionarsi alle peripezie di Arturo e dei suoi amici, e partecipare con quel calore che una storia può suscitare negli spettatori. Anche nei più esigenti, come i bambini. Perché se c’è un bisogno che non tramonterà mai, è il bisogno di buone storie, di teatro, di musica».

L’Arcipelago dei suoni è organizzato con il sostegno di Assicoop Emilia Nord – Agente UnipolSai e Parmalat.

«Il piacere della musica e del cibo sono due elementi caratteristici della città di Parma – racconta Giovanni Pomella, General Manager Lactalis Italia – Insegnare ai bambini ad alimentarsi correttamente e a sapere godere della buona musica sono due “compiti” educativi di cui Parmalat si fa carico con grande piacere. Ringrazio Fondazione Toscanini e Fondazione Teatro Due per l’opportunità che ha offerto a Parmalat condividendo il progetto didattico/musicale “L’Arcipelago dei sogni”. Un modo concreto di essere vicino alla città e al suo bene più prezioso, i bambini».

«E’ con grande piacere che salutiamo, in questo delicato momento per il nostro Paese, la ripresa del progetto culturale “L’Arcipelago dei Suoni” – spiega Alessandro Sassi, Amministratore Delegato di Assicoop Emilia Nord – Una appassionante manifestazione cui senza indugio abbiamo dato sostegno. Siamo certi che questa entusiasmante iniziativa, saprà riportare un piccolo ma importante, spiraglio di normalità in questo momento di grave difficoltà».

I biglietti sono disponibili presso le biglietterie de La Toscanini e di Fondazione Teatro Due.

Informazioni: www.teatrodue.org – www.latoscanini.it

30 maggio 2021, ore 11.30

L’ARCIPELAGO DEI SUONI

IL CORNO

Sala Pizzetti|Spazi Ipogei|Paganini Congressi

6 giugno 2021, ore 11.30

L’ARCIPELAGO DEI SUONI

LE PERCUSSIONI

Sala Pizzetti|Spazi Ipogei|Paganini Congressi

15 giugno 2021, ore 20.00

L’ARCIPELAGO DEI SUONI

GRAN FINALE: L’ORCHESTRA