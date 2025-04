Nasce “Madregolo LAB”, dove crescono le idee dei ragazzi

Un luogo dove stringere amicizie e divertirsi imparando cose nuove. Si chiama “Madregolo LAB” e sarà quello che vorranno i ragazzi e le ragazze dagli 11 ai 14 anni che decideranno di “abitare” questo nuovo spazio, creato per loro nella frazione collecchiese all’interno della storica sede civica di via Chiesa numero 10.

“Madregolo LAB” sarà aperto ogni mercoledì, dalle 15 alle 17 a partire dal 9 aprile ed è una proposta sperimentale della durata di sei mesi che rientra all’interno del progetto “Sogna Ragazzo Sogna” di Azienda Pedemontana Sociale, realizzato nell’ambito del Piano Operativo “GECO 13 – Giovani Evoluti e Consapevoli” con i finanziamenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Politiche Giovanili Servizio Civile Universale e dalla Regione Emilia-Romagna.

A gestire il “LAB”, organizzato in collaborazione del Comune di Collecchio, saranno le operatrici dell’associazione Tuttimondi, ma la programmazione delle attività la decideranno i giovani teenager, con le loro idee, i loro desideri e le loro aspirazioni.

«Madregolo LAB rappresenta la volontà di essere presenti anche nelle frazioni, offrendo ai ragazzi e alle ragazze un luogo in cui essere protagonisti – sottolinea l’assessora alle Politiche sociali di Collecchio Anna Gherardi –. La proattività dei partecipanti nello scegliere come trascorrere il loro tempo, rappresenta, infatti, il tratto distintivo di questo progetto. Ci auguriamo che possa incontrare le loro aspettative e quelle delle loro famiglie, dando una risposta alle loro esigenze».

L’accesso al “LAB” sarà, ovviamente, libero e gratuito. Per ulteriori informazioni è possibile inviare una email a info@tuttimondi.it.