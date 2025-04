Nasce “Officina Sociale”: il nuovo Centro del Riuso a Parma

Si è svolta questa mattina, alla presenza del Sindaco Michele Guerra, dell’Assessore alla Sostenibilità Ambientale Gianluca Borghi, e dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Legalità Francesco De Vanna, l’inaugurazione di “Officina Sociale”, frutto del recupero del porticato del comparto “Ex Gasometro”, in via Calabria 3.

Lo spazio offre nuove opportunità, ponendosi come punto di riferimento per il riutilizzo e la riparazione di oggetti di uso quotidiano con l’obiettivo di ridurre la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento, promuovendo la cultura del recupero e la valorizzazione degli oggetti dismessi.

“Officina Sociale” metterà a disposizione una vasta gamma di servizi, tra cui laboratori di sartoria, tappezzeria ma anche riparazioni generiche, laboratori creativi per il riuso di vari materiali e corsi di riparazione e riuso. Rivitalizzerà il quartiere portando nuovi servizi alla cittadinanza, collaborando con le scuole e altre realtà associative del territorio, ponendosi come centro di aggregazione e formazione per tutta la comunità.

Saranno organizzati workshop, corsi e eventi tematici oltre ad offrire opportunità di volontariato e di inserimento lavorativo per persone in difficoltà, contribuendo così al benessere sociale della città.

“Voglio ringraziare le cooperative che rendono possibile la giornata di oggi, perché sono esempio di una città che comprende l’importanza del lavorare insieme su temi chiave, come quello della sostenibilità. Si tratta di un concetto che bisogna declinare in tutti i suoi aspetti, unendo la parte sociale a quella ambientale. Attraverso attività come queste costruiamo insieme una società più equa e giusta” commenta Michele Guerra, Sindaco di Parma. “Qui oggi parliamo di riuso, ma lo facciamo comprendendo l’ampiezza di ciò che questo termine significa e porta con sé. Parliamo di economia circolare, ma anche di formazione, laboratori, integrazione dal punto di vista delle competenze. Riuso significa rimettere in gioco un’intera comunità, valorizzando persone, competenze e idee concrete per il futuro della città.”

Gianluca Borghi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica e alla Mobilità, sottolinea: “Recuperare e dare nuova vita agli oggetti significa allungarne il ciclo di utilizzo, riducendo sensibilmente la quantità di rifiuti e contribuendo a un uso più razionale delle risorse economiche e ambientali. Crediamo fortemente nel valore di questa nuova struttura, sia per i servizi che offrirà ai cittadini, sia per l’impatto concreto che potrà avere nella prevenzione della produzione di rifiuti. Non dobbiamo mai dimenticare che il rifiuto migliore è quello che non viene mai prodotto: i centri del riuso nascono proprio con questo obiettivo, trasformando ciò che non serve più in una nuova opportunità. Un ringraziamento sentito va alle associazioni che hanno collaborato con passione e impegno alla realizzazione di questo progetto, rendendolo possibile e dando forma a una visione condivisa di sostenibilità e responsabilità.”

“Unisco i miei ringraziamenti a quelli del Sindaco e dell’Assessore Borghi, perché questa inaugurazione stava molto a cuore all’amministrazione. Il concetto della riparazione, che qui è declinato nel senso dell’economia circolare, ha per noi uno straordinario significato anche in chiave sociale, nelle relazioni personali, nei rapporti di vicinato e nei quartieri ” commenta Francesco De Vanna, Assessore ai Lavori Pubblici e alla Legalità. “È un concetto che, infatti, stiamo portando avanti come amministrazione in tutta la città, attraverso le numerose opere di riqualificazione che stiamo realizzando e, in particolar modo, in questo quartiere. Nel San Leonardo, infatti, stiamo lavorando per rigenerare molti spazi per restituirli alla città più belli ed efficienti, come l’Ex Cral Bormioli, la Scuola Micheli, il Parco Nord, Piazzale Salsi e tanti altri.”

La struttura è stata recentemente assegnata in gestione ad una associazione temporanea di scopo (ATS) composta da Coop sociale SIRIO (Capofila), coop sociale Fiorente e coop sociale EMC2, tutte realtà già molto attive e radicate nel territorio. Parma rafforza la sua rete virtuosa di centri del riuso, impegnandosi sempre più nella sostenibilità ambientale e nel supporto alle fasce sensibili della popolazione. Orari apertura: dal lunedì al venerdì – dalle ore 9.00 alle ore 16.30. Sabato, dalle ore 8.30 alle ore 14.30. Domenica – apertura straordinaria per iniziative, ricorrenze, festività

Contatti: “Officina Sociale” Email: officinasociale.parma2025@gmail.com – Telefono: 3296296074