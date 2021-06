Nasce “Pedalitaly Parma Virtual Race”: evento di ciclismo virtuale che porta l’Emilia in tutto il mondo

Nasce con i buoni auspici della tradizionale ospitalità emiliana la prima edizione di Pedalitaly Parma Virtual Race, la gara di ciclismo virtuale che si svolgerà martedì 22 giugno alle 19:00: un evento nato nel solco della filosofia “neverending cycling”, per una promozione dei territori italiani attraverso l’unione del ciclismo digitale con quello reale. Una pedalata virtuale in una delle realtà ambientali tra le più belle e affascinanti dell’Emilia, con l’obiettivo di posizionare e promuovere Parma e il suo territorio come destinazione cicloturistica di riferimento in Italia.

Pedalitaly Parma Virtual Race in programma martedì 22 Giugno si svolgerà su un percorso, in Real Life Video, di 30 chilometri che porterà i partecipanti a cimentarsi in una gara con partenza dal Parco Naturale regionale dei Boschi di Carrega fino alla Pieve di Santa Maria, dove è posto il traguardo finale. Il percorso attraversa Sala Baganza, Felino e Langhirano, offrendo, tra le altre, una meravigliosa vista del Castello di Torrechiara.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato al Turismo del Comune di Parma e realizzato da NEXP, società proprietaria del brand PEDALITALY, primo modello di ciclismo reale e virtuale in Italia. L’evento potrà essere seguito in live streaming a partire dalle 18:35 sui canali social del Comune di Parma, di PEDALITALY e di ENDU.

«Fare turismo oggi significa sapersi muovere con agilità e anticipo lungo i numerosi sentieri degli interessi delle persone, raggiungerli là dove amano trascorrere il loro tempo e approfittare di ogni occasione per raccontar loro le nostre storie, la bellezza del nostro paese – ha sottolineato Cristiano Casa, assessore al Turismo della città di Parma – Questo evento costituisce un’occasione originale per poter portare la nostra splendida città, le sue tradizioni, la maestria nella realizzazione di prodotti unici e il nostro dolce paesaggio collinare nelle case delle persone, per suggerire loro Parma come sfondo ideale per le loro escursioni dal vivo, certi che una volta arrivati, saranno pienamente soddisfatti dell’accoglienza che sapremo riservargli».

Il 2020 e la prima parte del 2021 saranno ricordati come gli anni del boom degli sport indoor che, grazie alla tecnologia e alla realtà aumentata, hanno consentito agli appassionati di vivere esperienze sempre più realistiche ed emozionanti legate alle proprie passioni, prima tra tutte il ciclismo. La prima virtual race nel Comune di Parma, è un progetto a forte vocazione turistica nato con l’obiettivo di generare un format digitale unico per incentivare i ciclisti connessi da tutto il mondo a recarsi un giorno negli stessi luoghi e territori che hanno potuto scoprire grazie alla realtà aumentata e al digitale. Virtuale e Reale diventano così i due pilastri di uno stesso modello evoluto di neverending cycling e di marketing territoriale che vede il cicloturismo quale elemento centrale di promozione del territorio.

«Siamo estremamente felici di supportare il Comune di Parma nella realizzazione della prima edizione di Pedalitaly Parma Virtual Race – ha dichiarato Gabriele Mirra, co-founder and CEO di Nexp S.r.l. – con l’obiettivo condiviso di posizionare e promuovere a livello internazionale Parma come importante destinazione cicloturistica italiana facendo leva su un progetto di virtual cycling dal forte contenuto innovativo».

Il progetto Pedalitaly Parma Virtual Race prevede non solo la gara di ciclismo virtuale, ma anche la produzione di un live streaming a commento della competizione trasmesso sulle principali piattaforme digitali tra cui Facebook e Twitch, con l’obiettivo di raccontare e valorizzare, con contenuti live e multimediali prodotti da ENDUChannel, le bellezze paesaggistiche e culturali dell’area in cui si sta pedalando.

«Il progetto PEDALITALY nasce all’interno della galassia ENDU, la piattaforma multicanale punto di riferimento per gli appassionati di sport di resistenza, in grado di valorizzare l’esperienza di ogni atleta prima, durante e dopo una competizione – ha aggiunto Matteo Gelati, general manager di Engagigo, proprietaria di ENDU. Con una platea di oltre 600mila atleti registrati e con più di 1.700 eventi annui in calendario, siamo diventati gli interlocutori di aziende private ed enti pubblici che cercano servizi ad alto valore aggiunto per la promozione della propria offerta».

E la Pedalitaly Parma Virtual Race si colloca esattamente in questo percorso fortemente innovativo.

L’iscrizione alla gara è gratuita, e si svolge su piattaforma Rouvy, la nota piattaforma di “virtual training” che consente di riprodurre fedelmente percorsi di tutto il mondo, di cui PEDALITALY è partner esclusivo per l’Italia.

Per partecipare a PEDALITALY PARMA VIRTUAL RACE sarà necessario registrarsi su https://www.pedalitaly.com e disporre di un rullo smart interattivo compatibile o un rullo meccanico.