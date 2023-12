Nasce la Divisione Veterinaria, il nuovo servizio dell’Assistenza Pubblica di Parma

Da domani, tra le numerose date importanti che l’Assistenza Pubblica Parma potrà ricordare, il 13 dicembre, sarà il giorno della nascita della Divisione veterinaria.

L’Assistenza Pubblica Parma, infatti, da sempre sensibile e attenta al benessere della sua città, ha deciso di promuovere questa nuova attività con l’obiettivo di garantire la tutela e il benessere, non solo dei parmigiani, ma anche quello dei loro animali d’affezione. Verranno attivati due mezzi di trasporto, a disposizione dei cittadini e delle strutture di cura medico-veterinarie di Parma e Provincia, che potranno fare la differenza in molte situazioni: l’ambulanza veterinaria e l’auto veterinaria.

Il servizio di ambulanza, svolto con un mezzo appositamente attrezzato e omologato per il trasporto e il soccorso di animali in stato di necessità (ai sensi del Decreto 9 ottobre 2012, n. 217, Regolamento di attuazione dell’articolo 177 del C.d.S.), è rivolto sia ai proprietari di animali d’affezione, che vogliano trasportare il proprio animale verso una struttura di cura veterinaria, per controlli programmati o per urgenze, sia alle stesse strutture di cura che vogliano avvalersi del servizio d’ambulanza per il ricovero o le dimissioni dei propri pazienti. Si tratta quindi di un servizio trasversale nei confronti dei cittadini come delle attività clinico-assistenziali.

L’ambulanza è dotata di un ampio vano sanitario, con tre posti a sedere, e permette al proprietario di viaggiare al fianco del proprio animale e al medico veterinario di assistere il paziente durante il trasporto, quando necessario. È dotata di tutti i presidi necessari al medico veterinario per prestare il primo soccorso, come quelli per l’ossigenoterapia, la ventilazione assistita, il monitoraggio dei parametri vitali, la fluidoterapia, oltre a tutto il materiale necessario per il trasporto in sicurezza, il contenimento e un viaggio in ambiente controllato e climatizzato.

Nei casi maggiormente critici, come una chirurgia specialistica, un ricovero in terapia intensiva o anche semplicemente una diagnostica di livello superiore (Tomografia Computerizzata, Risonanza Magnetica, o interventi che richiedono l’accompagnamento di un professionista), è consigliato l’utilizzo dell’auto veterinaria. Dotata come la prima delle stesse sicurezze e confort e della possibilità del proprietario di accompagnare il proprio animale, è più snella e facile da guidare in particolare in ambiente cittadino e si rivolge soprattutto ad animali che possono essere comunque difficili da trasportare, perché spaventati dallo spostamento, oppure perché molti proprietari potrebbero avere difficoltà nel raggiungere la Clinica e il medico veterinario di fiducia, come nel caso di persone senza patente, non automunite o non in condizione di guidare.

I militi volontari che prestano la propria opera sui mezzi hanno tutti frequentato uno specifico corso di formazione teorico – pratico e molti di questi sono già militi volontari dell’Assistenza Pubblica di Parma.

Per accede al servizio di ambulanza veterinaria è sufficiente comporre il numero 0521-224999 (negli orari di servizio risponderanno direttamente i militi in turno, negli altri orari è attiva una segreteria telefonica), oppure inviare una e-mail: prenotazioniveterinaria@apparma.org. Per le attività programmabili è opportuno un preavviso di 24 ore. Sarà possibile richiedere anche interventi urgenti, che potranno essere soddisfatti se non si sovrappongono ad altre attività in corso.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19; il sabato dalle 9 alle 13 con possibilità di estensione degli orari in caso di richieste specifiche programmabili.

Attualmente il servizio è gratuito. Ci affidiamo alla sensibilità delle persone che possono fare una donazione liberale all’associazione come riconoscimento per il servizio ricevuto.

«Questo nuovo sevizio – ha dichiarato Maurizio De Vitis, Presidente Assistenza Pubblica Parma -, nasce dopo una riflessione fatta in tempo di Covid. In quel periodo, abbiamo incontrato tante persone che avevano difficoltà ad accompagnare i propri animali alle cure, presso gli ambulatori veterinari. Abbiamo così valutato la possibilità di renderci utili attraverso la disponibilità di mezzi dedicati a tale scopo. Siamo consapevoli, infatti, che le persone vivono il benessere e la salute del proprio animale come quello di un vero componente della “famiglia”.».

«La Pubblica – ha dichiarato Maurizio Romanelli, Consigliere Assistenza Pubblica Parma e Responsabile dell’iniziativa – si conferma un laboratorio di nuove idee rivolte ai bisogni emergenti dei nostri concittadini e, in questo caso, anche dei tanti animali domestici che abitano le nostre case.

L’ambulanza Veterinaria esprime, ancora una volta, i valori di inclusività che caratterizzano tutta la vita dell’Assistenza Pubblica Parma. Mettiamo a disposizione due mezzi di trasporto indispensabili che possono fare la differenza in molte situazioni. Parliamo dell’Ambulanza Veterinaria e dell’auto veterinaria.

Il servizio è rivolto sia ai proprietari di animali d’affezione che vogliono trasportare il proprio animale verso una struttura di cura veterinaria, per controlli programmati o per urgenze, sia alle stesse strutture di cura che desiderano avvalersi del servizio d’ambulanza per il ricovero o le dimissioni dei propri pazienti. Si tratta quindi di un servizio trasversale nei confronti dei cittadini come delle attività clinico-assistenziali. La ritengo una iniziativa, non solo coerente con i principi istituzionali di tutela della salute e del benessere animale, ma anche funzionale alle esigenze più volte manifestate dalla cittadinanza e dagli Enti pubblici di assistenza al trasporto degli animali di affezione.».