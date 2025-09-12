“Nascere a Vaio”: il 17 settembre incontro per i futuri genitori

Per conoscere il Punto nascita e visitare il reparto di Ostetricia e ginecologia con i professionisti. Ingresso libero e gratuito

Si terrà il 17 settembre un nuovo appuntamento di “Nascere a Vaio”, l’incontro dedicato ai futuri genitori per conoscere il Punto nascita dell’ospedale di Vaio.

Dalle 17 alle 19 nell’aula A al primo piano del corpo N dell’ospedale fidentino, i professionisti coinvolti nel percorso nascita presenteranno alle future mamme e papà le opportunità offerte, come per esempio la possibilità di partorire in acqua, e saranno a disposizione per rispondere alle domande sul parto e sulla permanenza in ospedale.

L’iniziativa è anche occasione per visitare i locali dell’unità operativa di Ostetricia e ginecologia: dalle sale parto alle stanze di degenza, fino alla nursery.

La partecipazione è gratuita e non occorre prenotazione. Per informazioni è possibile chiamare il numero 0524.515244.

Tante informazioni sul Punto nascita dell’ospedale sono disponibili anche nella sezione dedicata, nel sito www.ausl.pr.it