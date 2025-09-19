Nascita delle Comunità Energetiche: in Provincia parte il progetto “Plan4Cer”

È iniziato in Provincia di Parma Plan4Cer, un percorso formativo gratuito, in programma da settembre a novembre, con l’obiettivo di sviluppare competenze operative per la creazione e la gestione delle Cer, le Comunità energetiche rinnovabili, promuovendo l’autoconsumo da fonti rinnovabili con benefici ambientali, economici e sociali per i membri e le comunità̀ locali.

Il percorso è rivolto ai professionisti della pubblica amministrazione, ai cittadini, agli enti del terzo settore e alle piccole e medie imprese del territorio provinciale di Parma.

Plan4Cer rappresenta un’azione pilota frutto della collaborazione tra Aess, Provincia, Comune di Parma, Ates, Eurac Research con il supporto della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto europeo Plan4Cet, finanziato dal programma Life clean energy transition.