Un messaggio di speranza e di unità quello che ha voluto augurare il Sindaco Federico Pizzarotti alla città per queste festività.

“Uniti sapremo superare il periodo non semplice che il Paese sta vivendo. Solo così, sotto il segno dell’unità, il futuro sarà meno difficile per tutti. Questo è un Natale che richiama la speranza, e lo dobbiamo vivere stretti agli affetti più cari. Auguri a tutta Parma”- il Sindaco di Parma Federico Pizzarotti.