Quotidiano online di Parma

Natale 2025: concluso il montaggio dell’Albero in Piazza Garibaldi

di Andrea Marsiletti

Sono concluse positivamente le operazioni di montaggio dell’Albero di Natale 2025 in Piazza Garibaldi, che verrà addobbato nei prossimi giorni per la tradizionale accensione l’8 dicembre.

L’albero è un abete rosso alto 15 metri, donato alla città di Parma dal Comune di Cavalese (Trento). La donazione è avvenuta anche grazie alla collaborazione con CUS Parma, che da anni organizza e promuove iniziative sportive e culturali proprio con il Comune trentino, contribuendo a un solido legame tra le due comunità.

† L’anima nelle religioni, quattro sguardi su un mistero che ci supera (di Andrea Marsiletti)

Il ringraziamento della Città va al Parmense Trasporti, che, come negli anni scorsi, ha garantito il trasporto dell’albero da Cavalese a Parma. Un ringraziamento anche a IREN, che si occuperà dell’illuminazione durante il periodo delle festività, e Servizievole, che ha fornito supporto per l’allestimento.

L’albero donato dal Comune di Cavalese (Trento) è stato scelto tra gli alberi che, nel contesto del piano di gestione del verde pubblico del Comune trentino, erano destinati all’abbattimento, per garantire sicurezza e rigenerazione dello spazio pubblico.


Leggi anche:

Natale a Parma 2025: oltre 200 eventi per cittadini e turisti

Tennistavolo internazionale al Centro Sportivo “Carlo Serioli” con il “WTT Feeder Parma 2025”

Fondazione Cariparma presenta “Natale Insieme 2025” con Fabrizio Bosso

Federica Ubaldi: “Bene l’Osservatorio, ora si istituisca uno Sportello per il diritto alla Salute”

Giuseppina Cruso è la nuova Segretaria Generale del Comune di Parma

Il Comune apprezza la proposta di Fiere di Parma per il Ponte Nord: diventerà un “Cibus Walk”

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies

Facebook Instagram

direttore responsabile

Andrea Marsiletti

Facebook Instagram

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies