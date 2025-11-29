Natale 2025: concluso il montaggio dell’Albero in Piazza Garibaldi

Sono concluse positivamente le operazioni di montaggio dell’Albero di Natale 2025 in Piazza Garibaldi, che verrà addobbato nei prossimi giorni per la tradizionale accensione l’8 dicembre.

L’albero è un abete rosso alto 15 metri, donato alla città di Parma dal Comune di Cavalese (Trento). La donazione è avvenuta anche grazie alla collaborazione con CUS Parma, che da anni organizza e promuove iniziative sportive e culturali proprio con il Comune trentino, contribuendo a un solido legame tra le due comunità.

Il ringraziamento della Città va al Parmense Trasporti, che, come negli anni scorsi, ha garantito il trasporto dell’albero da Cavalese a Parma. Un ringraziamento anche a IREN, che si occuperà dell’illuminazione durante il periodo delle festività, e Servizievole, che ha fornito supporto per l’allestimento.

L’albero donato dal Comune di Cavalese (Trento) è stato scelto tra gli alberi che, nel contesto del piano di gestione del verde pubblico del Comune trentino, erano destinati all’abbattimento, per garantire sicurezza e rigenerazione dello spazio pubblico.