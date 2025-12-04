Natale a Monticelli, lunedì 8 dicembre l’accensione delle luminarie in piazza Fornia

Monticelli si prepara a entrare nell’atmosfera natalizia. Lunedì 8 dicembre, alle 17, in piazza Fornia si terrà la tradizionale accensione delle luminarie, alla presenza del sindaco di Montechiarugolo Daniele Friggeri, che porterà ai cittadini gli auguri dell’amministrazione comunale.

«È sempre un appuntamento carico di atmosfera – sottolinea il sindaco Friggeri – un momento in cui ci si ritrova per dare il via insieme al periodo natalizio. Quest’anno abbiamo scelto di fare uno sforzo ulteriore per valorizzare tutte le frazioni: oltre all’albero in piazza Fornia, ne avremo uno in piazza Ferrari a Basilicanova e un altro in piazza Rivasi a Montechiarugolo, davanti al Municipio. Abbiamo inoltre previsto l’illuminazione di viale Margherita e una decorazione speciale a Basilicagoiano».

Il valore simbolico dell’iniziativa è sottolineato anche dall’assessore alla Promozione territoriale Giuseppe Meraviglia: «Le luminarie rappresentano un momento di gioia per grandi e piccoli. La presenza delle realtà del territorio dimostra ancora una volta la volontà di guardare al futuro con una luce nuova e positiva. Per questo abbiamo voluto garantire illuminazioni in tutte le frazioni».

La serata sarà accompagnata dalla musica della Montechiarugolo Folk Band “T. Candian”. Per i più piccoli ci saranno biscotti e dolcetti offerti dal Circolo Verdi, mentre gli adulti potranno riscaldarsi con il tradizionale vin brulè preparato dal Gruppo Alpini di Montechiarugolo.

L’accensione dell’8 dicembre segnerà così l’inizio ufficiale delle festività nel territorio, tra luci, musica e convivialità.