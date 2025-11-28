Quotidiano online di Parma

Natale a Parma 2025: oltre 200 eventi per cittadini e turisti

di Andrea Marsiletti

Il Comune di Parma presenta “Natale a Parma”, un programma con oltre 200 appuntamenti, ideato e coordinato in sinergia con istituzioni, associazioni, realtà culturali e di volontariato del territorio. Le iniziative animeranno la città e i suoi quartieri nel periodo natalizio, offrendo momenti di cultura, divertimento e socialità per cittadine e cittadini e turisti.

Il calendario prevede concerti, spettacoli teatrali, laboratori per bambini e famiglie, incontri letterari, proiezioni cinematografiche, mostre, appuntamenti sportivi e gastronomici, mercatini natalizi e iniziative benefiche, numerose esposizioni e musei. La maggior parte degli eventi è gratuita e aperta a tutti.

Il programma è stato illustrato dal Vicesindaco e Assessore alla Cultura e al Turismo Lorenzo Lavagetto, dall’Assessora ai Servizi Educativi e Sistema Bibliotecario Caterina Bonetti, dall’Assessore Marco Bosi, con delega a Città Creativa UNESCO e del Delegato al Commercio Luca Vedrini Torricelli.

“Il Natale a Parma è una festa diffusa che coinvolge tutta la città – ha dichiarato il Vice Sindaco e Assessore alla Cultura e al Turismo, Lorenzo Lavagetto. Grazie al lavoro di coordinamento del Comune e alla collaborazione con le realtà culturali del territorio, possiamo offrire un programma ricco, inclusivo e aperto a tutti, capace di unire cittadini e turisti nella scoperta della nostra città durante le festività”.

“Anche quest’anno si conferma l’impegno delle nostre biblioteche per rendere speciale il Natale di grandi e piccoli – ha dichiarato Caterina Bonetti Assessora ai Servizi Educativi e Sistema Bibliotecario. Tantissime iniziative, tutte gratuite, che coinvolgeranno le strutture animando i diversi quartieri e offrendo – in particolar modo alle famiglie, ma non solo – una proposta coinvolgente e di qualità per tutto il periodo festivo. In un’epoca in cui è sempre più difficile dedicarsi del tempo lontano dalla frenesia quotidiana e soprattutto dai device digitali, le biblioteche sono presidi di socialità, aggregazione e relazioni in presenza. Un antidoto importante alla solitudine che, come sappiamo, colpisce in particolar modo durante le feste”.

“Quest’anno il Natale al Laboratorio Aperto sarà celebrato con oltre trenta appuntamenti dedicati alla cultura enogastronomica – afferma l’Assessore Marco Bosi, con delega Città Creativa UNESCO. Laboratori pratici, degustazioni guidate e approfondimenti sulle tradizioni culinarie locali e internazionali permetteranno di vivere la magia del Natale attorno alla tavola, sperimentando, scoprendo e condividendo esperienze con amici e famiglie”.

Per offrire momenti aperti alla scoperta e per stare insieme verrà inaugurato la pista di ghiaccio dedicato al pattinaggio in piazzale della Pace, golose proposte enogastronomiche saranno disseminate sulle trottatoie, ma ci saranno anche tanti appuntamenti musicali e due mostre strepitose – Giacomo Balla. Un universo di luce e affascinanti Orizzonti lontani guardati dall’obiettivo di Steve McCurry che, insieme alle immagini di illustratori e alle storie degli incontri letterari, sapranno dare una luce speciale al Natale di Parma.

La sera del 31 dicembre Parma torna a festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo con il tradizionale appuntamento di Capodanno in piazza Garibaldi, con DJ set dalle 22.30 e, a seguire, il concerto di Alex Britti, ad ingresso libero.

Anche i Musei civici saranno aperti con proposte inedite per famiglie e adulti e Casa della Musica ospiterà svariati concerti e appuntamenti musicali.

Dal 30 novembre al 10 gennaio, il Laboratorio Aperto ospiterà oltre trenta eventi tra incontri, laboratori, degustazioni e attività per famiglie. Il programma, ispirato al giallo – simbolo di luce e conoscenza –, intreccia tradizioni culinarie, narrazioni contemporanee e riflessioni culturali, con particolare attenzione al decennale di Parma Città Creativa UNESCO per la Gastronomia.

Le biblioteche comunali propongono il consueto calendario di letture, laboratori e concerti per bambini e famiglie, arricchito dagli eventi delle realtà aderenti al “Patto di Parma per la lettura”, diffondendo cultura e socialità in tutta la città e in provincia.


