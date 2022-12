“Natale a Parma… un’altra storia”: un calendario di quasi 200 appuntamenti

L’assessorato alla Cultura del Comune di Parma ha raccolto anche quest’anno, nel calendario “Natale a Parma…un’altra storia”, tutte le iniziative che animeranno la città e i suoi quartieri nel periodo delle festività natalizie, da giovedì 8 dicembre 2022 fino a venerdì 13 gennaio 2023.

Il calendario “Natale a Parma…un’altra storia” permette di avere un colpo d’occhio completo su tutto ciò che accade in città non soltanto in ambito culturale ma anche in altri settori, mettendo insieme le iniziative organizzate dai diversi Assessorati del Comune di Parma o promosse in collaborazione con le realtà associative e istituzionali del territorio.

“Abbiamo voluto costruire un unico contenitore digitale – ha detto il vicesindaco e assessore alla Cultura Lorenzo Lavagetto – nel quale fosse possibile trovare tutti i numerosi eventi natalizi che Parma offrirà ai cittadini: un ricco calendario di circa 200 proposte adatte a tutti che si svolgeranno in tutti i quartieri e che rappresentano un’offerta unitaria e al contempo variegata per il periodo di Natale e oltre”.

“Un aspetto importante – ha spiegato l’assessora ai Servizi educativi e al Sistema bibliotecario Caterina Bonetti – riguardo anche le tante attività organizzate dalle biblioteche è il fatto che si svolgano in tutti i quartieri, offrendo appuntamenti natalizi legati al mondo del libro in ogni parte della città e adatti sia ai grandi che ai più piccoli”.

Un’offerta culturale ricca e variegata rivolta a cittadini e turisti, con quasi 200 proposte, in gran parte gratuite, aperte a tutti, capace di accontentare i gusti e gli interessi più disparati: dai concerti agli spettacoli teatrali, dai laboratori tematici per bambini e famiglie agli incontri letterari per adulti, dalle proiezioni cinematografiche alle mostre, da appuntamenti sportivi a quelli gastronomici, dai mercatini natalizi alle iniziative benefiche senza dimenticare le numerose esposizioni e i musei aperti al pubblico in città.

Giovedì 8 dicembre, alle ore 18, in piazza Garibaldi si terrà il tradizionale momento dell’accensione dell’albero di Natale, donato dal Comune di Asiago, alla presenza delle autorità cittadine. Quest’anno ad accendere l’albero sarà un classe di una scuola primaria della città scelta nell’ambito del progetto “Per un mondo senza guerre a Natale vorrei…” attraverso cui l’assessorato ai Servizi Educativi ha raccolto i disegni realizzati dagli alunni delle classi prime, seconde e terze delle scuole primarie su questo tema.

La cerimonia sarà accompagnata dal coro delle voci bianche della “Corale Verdi”. Per l’occasione sarà inoltre svelato, sotto i Portici del Grano, il tradizionale presepe della Diocesi di Parma.

Anche le Biblioteche del Comune di Parma contribuiscono all’offerta culturale della città con la tradizionale rassegna “Racconti di Natale”: letture, laboratori e concerti per un fitto calendario di eventi, principalmente rivolti a bambini e famiglie, quest’anno arricchito dagli appuntamenti, a Parma e in provincia, delle realtà aderenti al “Patto di Parma per la lettura”.

Tra gli appuntamenti direttamente organizzati dall’assessorato alla Cultura è in programma “Altri racconti” un ciclo di incontri con tre grandi nomi del panorama letterario italiano che presenteranno al pubblico le loro ultime opere: Matteo Bussola (mercoledì 14 dicembre, alle 18, Teatro Due) con “Il rosmarino non capisce l’inverno” (Einaudi, 2022), Piergiorgio Odifreddi (martedì 20 dicembre, alle 17.30, Palazzo del Governatore) con “Pillole matematiche. I numeri tra umanesimo e scienza” (Raffaello Cortina Editore, 2022) e Alessandra Selmi (mercoledì 21 dicembre, alle 17.30, Auditorium Palazzo del Governatore) con “Al di qua del fiume. Il sogno della famiglia Crespi” (Nord, 2022).

La sera del 31 dicembre Parma torna a festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo con il tradizionale appuntamento di Capodanno in piazza Garibaldi, organizzato dall’assessorato alla Cultura e aperto a tutta la cittadinanza; a breve saranno resi noti i dettagli della serata.

Tutti gli eventi su https://flippingbooks.comune.parma.it/libri/Natale-a-Parma-2022