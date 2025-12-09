Natale in Pilotta: inaugurato il Mercatino in piazzale della Pace

È stato inaugurato oggi “Natale in Pilotta”, il mercatino natalizio allestito in piazzale della Pace, pensato per offrire ai cittadini un’esperienza festiva accogliente e di qualità. L’iniziativa, promossa dal Comune di Parma, propone un percorso tra quindici casette decorate e illuminate, dedicate alla vendita di prodotti agroalimentari tipici e oggettistica natalizia, con l’obiettivo di valorizzare l’atmosfera delle festività e animare la città.

Il mercatino è realizzato in collaborazione con le associazioni di categoria di Parma e Provincia, con lo scopo di sostenere le attività commerciali locali e integrare il tessuto economico del territorio. “Natale in Pilotta” rappresenta così un’occasione importante per promuovere le realtà del territorio e rendere Parma ancora più attrattiva durante il periodo natalizio.

Il mercatino sarà aperto fino al 24 dicembre 2025, dalle 10 alle 19 nei giorni feriali e dalle 10 alle 20 nei giorni festivi, mentre il 24 dicembre chiuderà alle 15. Una proposta che unisce shopping, tradizione e atmosfera, offrendo ai cittadini un punto di incontro per celebrare il Natale all’insegna della convivialità e della scoperta delle eccellenze locali.