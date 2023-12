Natale in Vetrina Crociata, i progetti dei bambini in via Cavour e borgo Tommasini

A cosa si sono ispirati i piccoli artisti del concorso «Natale in Vetrina Crociata» – ideato dall’associazione I Nostri Borghi in collaborazione con Parma Calcio 1913 – nei loro progetti?

Iniziamo dai bambini delle classi 1^A e 1^B dell’Istituto Comprensivo di Poviglio, ammessi da fuori provincia: abbinati alla vetrina dell’oreficeria Valenti, in via Cavour, hanno voluto illuminare questo Natale con tante preziose stelline realizzate con materiale riciclato (tappi, bottoni, lana e carta) con la speranza che portino pace e felicità nel cuore di ogni persona, con un messaggio di auguri preso in prestito da Gianni Rodari: «che in ogni casa spunti dal pavimento un albero fiorito di stelle d’oro e d’argento».

La classe 1^ A della Don Milani, abbinata alla libreria Orso Ludo in Borgo Tommasini 17/B, cercando una tradizione che potesse accomunare tutti ha scelto la preparazione dei biscotti, come il natalizio omino di pan di zenzero, che richiama il profumo dei giorni speciali e un dolce ricordo anche per i grandi. «Tutti i bambini conoscono e amano il Natale, soprattutto aspettano con ansia i regali, specialmente i giocattoli. Il calcio è il gioco per eccellenza e una sola palla basta a far vivere un sogno: con questa esperienza, noi insegnanti vogliamo trasmettere agli alunni il valore della condivisione, il divertimento nello stare insieme e nel lavorare per prepararsi a un evento importante. Le piccole cose, se fatte con il cuore e insieme alle persone a cui si vuole bene, possono regalare bellissime emozioni!»

Come da regolamento, in ogni vetrina fa bella mostra di sé la maglia bianco crociata del Parma Calcio 1913. La gallery fotografica sarà presto disponibile sul sito www.inostriborghi.it e sulla pagina Facebook dell’associazione. Ricordiamo che i coupon per partecipare al concorso saranno pubblicati sulla Gazzetta di Parma ogni mercoledì e venerdì fino al 10 gennaio.