Nazione Futura Parma lancia il comitato “NO Cannabis legale”

Il circolo parmigiano del think thank fondato dall’editore Francesco Giubilei, Nazione Futura, aderisce convintamente al comitato “NO Cannabis legale”, lanciato pochi giorni fa dallo stesso Giubilei insieme a Giorgia Meloni e alla deputata Maria Teresa Bellucci.

Per semplici ragioni NF si schiera contro la legalizzazione: questa non combatte la mafia anzi rischia di legalizzare la sua attività, si trasmette un messaggio sbagliato ai giovani e non è ammissibile permettere di guidare sotto l’effetto di cannabis. Invece che legalizzarla, pensiamo all’educazione ed ad incontri nelle scuole su questi importanti temi.

Jacopo Ugolini, coordinatore Nazione Futura Parma