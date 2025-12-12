Nel segno del latte: uno show cooking tra scienza, e degustazioni, sabato 13 dicembre in piazzale della Pace

Chi l’ha detto che lo show cooking debba essere solo spettacolo ai fornelli? Sabato 13 dicembre il latte diventa protagonista di un viaggio sorprendente, dove gesti antichi, immagini evocative ed esperimenti pratici rivelano tutta la ricchezza nascosta di questa materia così quotidiana.

Alle 11, negli spazi del Laboratorio Aperto – Sala Show Cooking in Piazzale della Pace, i Musei del Cibo della provincia di Parma propongono “Bianco, bianco, quasi giallo – Storie, immagini e piccole trasformazioni del latte”, un appuntamento ispirato a Le vie del latte di Piero Camporesi e al libro fotografico Voix lactées di C. Dahan ed E. Mingasson.

È un appuntamento che si inserisce in Giallo Natale del Laboratorio Aperto di Parma, una rassegna che accende l’inverno di profumi, sapori e curiosità, mettendo al centro il piacere di condividere il gusto e la cultura enogastronomica.

Più che una lezione, è un vero show cooking partecipativo: i presenti saranno guidati in piccoli esperimenti che mostrano, in maniera immediata e concreta, come nascono burro, formaggi e altri prodotti lattieri. Un percorso che unisce cultura materiale, tecniche tradizionali e sorprendente semplicità dei gesti quotidiani.

Le immagini e gli spunti tratti dai due libri accompagneranno il laboratorio, offrendo una cornice narrativa che intreccia storia, antropologia e sapienza artigianale.

Il tutto culminerà con una degustazione di Parmigiano Reggiano in diverse stagionature, un assaggio guidato per osservare come il tempo modifichi colore, struttura e aromi: un cammino che va dal bianco più tenue al giallo pieno e intenso.

L’attività durerà circa 1 ora e 30 e la prenotazione è obbligatoria tramite qr-code nella sezione eventi del sito dei Musei del Cibo.

