Nel weekend si aprono le danze tricolori a Fidenza

Sabato 3 e domenica 4 maggio a Campi Bisenzio (FI), presso l’Auditorium di Spazio Reale San Donnino, si svolgerà la terza edizione del Concorso Nazionale di Danza sportiva del Centro Sportivo Italiano. Opere d’arte saranno le 221 coreografie in programma con 761 danzatori impegnati, seguiti da oltre 120 fra tecnici e accompagnatori.

Da Basilicata, Liguria, Lombardia, Puglia e naturalmente dalla Toscana arrivano le 38 società sportive iscritte. A dare spettacolo le scuole di danza delle città e dei Comitati CSI di Matera, Potenza, Chiavari, Mantova, Crema, Cremona, Brescia, Milano, Lecco, Lecce, Bari, Pisa, Lucca, Pistoia, Firenze, Padova e Prato. Si parte sabato con le categorie di Danza contemporanea, classica e moderna, Junior e Senior e a seguire le relative premiazioni. Sul panlco anche Hip Hop, Show Dance, Danze urbane. Domenica impegnate le stesse categorie di Danza per le classi Baby e Children ed a seguire nel pomeriggio StreetDance e Danze coreografiche.

Il campionato vivrà per ogni categoria di assoli, passi a due o gruppi. Prevista in pieno stile CSI la categoria della danza inclusiva. Verranno premiati i primi 3 classificati per ogni disciplina/categoria. Sono previsti dei premi speciali per miglior coreografia e miglior talento.

Grandi nomi per la giuria di questo evento: Lucia Geppi, Andrea Palombi, Ivan Testini, Manuel Damelli, Endro Bartoli.

In parallelo al Campionato nazionale ci saranno anche tre livelli di masterclass, dagli 8 ai 15 anni, su musica contemporanea ed hip hop, nei giorni di sabato e domenica a cornice delle finali nazionali, tenute da docenti di fama internazionale quali Gigi Nieddu, Michael Fuscaldo, Manuel Damelli.