Nella Chiesa di San Rocco un concerto dell’Orchestra Barocca ParM.A.

Un’orchestra barocca di quasi sessanta elementi, formata da allievi e docenti del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma per interpretare i Concerti Grossi di Arcangelo Corelli e dei compositori che seguirono la sua lezione. Domenica 2 aprile alle 17.00 nella Chiesa di San Rocco a Parma, si potrà assistere gratuitamente al concerto “La Solenne Armonia”, inserito nella rassegna Barocco in San Rocco, organizzata dal Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio.

In scena l’Orchestra Barocca ParM.A. diretta da Alessandro Ciccolini. Il programma rappresenta un’ideale prosecuzione del progetto orchestrale dedicato ai Concerti Grossi di Arcangelo Corelli, realizzato con grande successo nel maggio 2022 presso la chiesa di San Rocco. Verranno infatti eseguite opere significative di autori che hanno continuato ed elaborato la scuola, l’idea e l’opera del grande maestro di Fusignano: Pietro Antonio Locatelli, Francesco Saverio Geminiani, Giovanni Valentini, Pietro Castrucci, saranno il fulcro del programma che verrà introdotto da una composizione di raro ascolto dell’autore parmigiano di fine XVII secolo Artemio Motta.

L’unicità di questo evento è caratterizzato dalla grandiosità e copiosità dell’organico, creato dalla proficua collaborazione del Dipartimento di Musica Antica e del Dipartimento di Archi del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito”. Il gran numero di musicisti coinvolti nell’evento, esprimerà al meglio l’elemento cardine su cui si basava l’invenzione del Concerto Grosso nell’Italia di fine Seicento, ovvero il netto ed esasperato contrasto tra un esiguo numero di solisti, chiamati Concertino, e la maestosità della compagine orchestrale, denominata appunto Concerto Grosso. Il maestro Alessandro Ciccolini, introdurrà i brani parlando dei relativi autori, al fine di trasportare il più possibile l’ascoltatore in un immaginario viaggio armonico attraverso l’Italia di inizio XVIII secolo.

Il concerto è inserito in “I like Parma”, programma di iniziative gratuite per riscoprire i gioielli del patrimonio cittadino – ideato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Parma insieme alla Delegazione FAI di Parma. L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni: www.conservatorio.pr.it.