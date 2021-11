Nella Giornata contro la violenza sulle donne il Comando Provinciale dei Carabinieri si tingerà di arancione

Dalle 17 di mercoledì 24 fino alla sera del 25 novembre, il Comando Provinciale Carabinieri di Parma, aderisce alla “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” mediante l’illuminazione con luce arancione della caserma. All’accensione parteciperanno oltre al Comandante Provinciale, Colonnello Pasqualino Toscani, l’Assessore alle Pari Opportunità dell’Emilia Romagna, Barbara Lori, il Presidente Nazionale Soroptimist International, Giovanna Guercio e la responsabile provinciale dell’associazione, Maria Grazia Fochi.

Il giorno seguente, verrà inaugurata alla presenza del Prefetto di Parma, Dott.re Antonio Garufi, del Presidente Nazionale Soroptimist International e di diverse autorità civili, la “stanza tutta per sé”, all’interno della caserma sede della Compagnia dei Carabinieri di Borgo Val di Taro. La stanza, è il frutto del protocollo di intesa siglato fra l’Arma dei Carabinieri e l’Associazione Soroptimist International nel 2015 e che, ha già consentito nel 2017 la realizzazione di una identica stanza presso la Compagnia Carabinieri di Parma.

L’iniziativa, che ha permesso la realizzazione di oltre 190 stanze sul territorio nazionale, consistente nell’allestire, all’interno di caserme dell’Arma, un’aula dedicata in cui le vittime di stalking, atti persecutori, possano denunciare i loro aguzzini con un approccio meno traumatico, in quanto resa accogliente dagli arredi quali divani, lampade e giochi che hanno lo scopo di mettere a proprio agio le donne ed i bambini che vogliono denunciare violenze, stalking ed abusi subiti. La parte più importante di questa stanza è una valigetta al cui interno è presente un sofisticato software di riprese audio e video che permette di registrare in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo la denuncia delle donne senza dover fargliela ripetere in sedi diverse. Per tutti, infatti, denunciare è un grandissimo sforzo. In questo modo vengono almeno evitate loro ulteriori sofferenze.