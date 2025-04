Nelle Aziende sanitarie di Parma una settimana dedicata alla salute delle donne

Le Aziende sanitarie di Parma aderiscono anche quest’anno all’Open week promossa dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda) nata con l’obiettivo di promuovere l’informazione e la cura al femminile. Nel corso della settimana in rosa, dal 22 al 30 aprile, un calendario ricco di iniziative vedrà gli specialisti del Maggiore di Parma e degli Ospedali di Vaio e Santa Maria di Borgotaro impegnati in consulenze gratuite, online e telefoniche, o incontri in presenza, aperti alle donne.

L’obiettivo comune è rimarcare l’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’aderenza terapeutica. Per ogni informazione consultare i siti web delle aziende sanitarie di Parma ao.pr.it e ausl.pr.it.

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

Consulenze con colloqui telefonici

Colloqui con Ematologo

Data: 22/23/24/25 aprile (dalle 16 alle 18)

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 335 7777395

Prenotazione obbligatoria: No

Colloqui con Ginecologo

Data: 23/04/2025 (dalle 14:30 alle 16:30 – durata colloqui 15-20 minuti)

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 340 7922787

Prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail: capozzivitoandrea@gmail.com

Colloqui con Oncologo

Data: 23/04/2025 (dalle 9 alle 12 – durata colloqui 15-20 minuti)

I colloqui che possono riguardare diagnosi, cura e controlli follow up del tumore al seno

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 339 5674986

Prenotazione obbligatoria al numero di telefono: 339 5674986

Colloqui con Dietista

Data: 24 e 29 aprile (dalle 15:30 alle 16:00 – durata colloqui 15 minuti)

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 0521 704706

Prenotazione obbligatoria al numero di telefono: 0521 704706

Terapia del Dolore

Data: 30/04/2025 (dalle 9 alle 18)

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 345 4622929

Prenotazione obbligatoria: No

Colloqui in presenza

Colloqui di screening dei fattori di rischio cardiologico

Data: 23/04/2025 (mattina dalle 9 alle 13 – pomeriggio dalle 14 alle 18)

Sede: Case delle Donne Via Melloni, n.1 a Parma.

Attività effettuata dalle dott.sse Emilia Solinas e Manjola Noni, le infermiere Nunzia Annunziata Tridici ed Elena Russo e con la partecipazione degli specializzandi della cardiologia.

Prenotazione obbligatoria al numero di telefono: 351 7361826 (prenotazioni dalle ore 14 alle 18 nelle giornate del 15-16-17 aprile 2025)

Conferenza webinar

Gli esperti parlano con la cittadinanza di neoplasie ginecologiche

Data: 28/04/2025 (dalle 17 alle 18:30)

Posti disponibili n.100

Link per il collegamento: https://meet.google.com/gsj-vvxk-yfk

Prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail: gaiano.michela@gmail.com

Conferenza/convegno in presenza

Partorire a Parma senza Dolore

Data: 29/04/2025 (dalle 15 alle 16:30)

Si tratterà di una presentazione di circa un’ora totale divisa in due parti, la prima “Capire il dolore del travaglio”, la seconda parte “Le tecniche di contenimento/trattamento del dolore del travaglio di parto”, presentate dagli anestesisti ostetrici Eniana Politopoulou e Giorgia Bertorelli, con presentazione in power-point, discussione finale con le donne che parteciperanno

Luogo: Sala Congressi Padiglione Centrale 6 Ospedale Maggiore di Parma

Prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail: formazione@ao.pr.it

Colloqui informativi psicologici-sociali-medici aperti alle donne caregiver di pazienti con demenza con equipe multiprofessionale

Data: 30/04/2025 (dalle 9 alle 13)

L’incontro sarà con un’equipe multiprofessionale e multidisciplinare: dr.ssa Rovere Psicologa, dr.ssa Quattromini Punto Unico dimissione, dr.ssa Modugno Geriatra, dr.ssa Ballarini Assistente Sociale

Luogo: Ambulatorio geriatrico Ospedale Maggiore

Prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail: Dhgeriatrico@ao.pr.it o telefono 0521 7033018

AUSL Parma – Ospedale di Vaio (Fidenza) e Santa Maria di Borgotaro

Consulenze con colloqui telefonici

Colloquio con specialista in urologia dedicati al tema della incontinenza urinaria

Data: 22/04/2025 (dalle 14 alle 16)

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 0524 515872

Prenotazione obbligatoria: No

Consulenza telefonica con ginecologo esperto in pavimento pelvico

Ospedale di Vaio e Ospedale di Borgotaro

Data: 23/04/2025 (dalle 15 alle 16:30)

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 0524 515031

Prenotazione obbligatoria: No

Consulenza telefonica con ginecologo esperto HPV e Patologie del basso tratto genitale

Ospedale di Vaio e Ospedale di Borgotaro

Data: 29/04/2025 (dalle 9 alle 12)

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 0524 515702

Prenotazione obbligatoria: No

Colloqui in presenza

Consulenza con ginecologo esperto in pavimento pelvico

Data: 22/04/2025 (dalle 15 alle 17:00)

Prenotazione obbligatoria: No

Luogo: Ospedale di Vaio – Corpo M – II piano – ambulatorio n. 2058

Prenotazione obbligatoria: No

Consulenze sulla sterilità di coppia

Data: 23/04/2025 (dalle 15 alle 17)

Colloqui in presenza con il Direttore del Centro PMA dell’Ospedale di Vaio

Luogo: Ospedale di Vaio – Corpo M – II piano – Centro PMA

Prenotazione obbligatoria al numero di telefono: 0524 515920

Prevenzione delle patologie cardiache nella donna

Data: 30/04/2025 (dalle 15:30 alle 17:00)

Evento promosso in collaborazione con CUG Azienda USL Parma rivolto alle dipendenti di AUSL Parma. Possibilità di collegamento da remoto: https://meet.google.com/qxw-gkxq-oxc

Luogo: Ospedale di Vaio – Corpo N – Aula A

Prenotazione obbligatoria: No