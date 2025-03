Neviano, deve scontare 2 anni di carcere: 57enne portato in carcere

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Neviano degli Arduini, hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Parma, nei confronti di un 57enne residente in provincia.

L’uomo, riconosciuto colpevole dalla giustizia e condannato con sentenza passata in giudicato per i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, commessi tra il territorio di Neviano degli Arduini e quello di Sorbolo Mezzani tra il 2015 e il 2017, dovrà scontare una pena detentiva di 2 anni di reclusione.

Secondo quanto emerge dagli atti giudiziari, il 57enne è accusato di aver agito con violenza nei confronti di un componente del suo nucleo famigliare di quel preciso periodo storico. Le continue vessazioni fisiche e verbali, accompagnate da plurime percosse, hanno creato un clima di terrore che ha costretto la vittima a vivere in uno stato di panico costante, caratterizzato da stati d’ansia e angoscia. La paura per la propria incolumità ha spinto la vittima ad abbandonare il domicilio condiviso e a rivolgersi ai Carabinieri per denunciare la spirale di violenza in cui si era trovata a vivere

I Carabinieri, acquisito il provvedimento di cattura, effettuati i necessari riscontri finalizzati ad accertarne la presenza sul territorio, dopo averlo localizzato lo hanno prelevato e condotto in caserma dove gli è stato notificato l’ordine di carcerazione.

Al termine delle operazioni di rito l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Parma per scontare la pena comminatagli.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma