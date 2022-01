NextGenerationEU: 20 milioni a Parma, 5 a Fidenza e 4 a Salsomaggiore

Buone notizie per i Comuni del parmense sopra i 15.000 abitanti.

E’ stata approvata la graduatoria dei finanziamenti NextGenerationEU per “investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale“.

Circa 20 milioni sono stati assegnati al Comune di Parma, 5 milioni a Fidenza, 4 milioni a Salsomaggiore.

Per quel che riguarda Salsomaggiore, le risorse saranno utilizzate per la ristrutturazione dell’Istituto termale alberghiero Tommasini, in particolare di una parte nuova destinata alle aule dell’alberghiero.