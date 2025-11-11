Niccolò Fabi al Teatro Regio il 12.11 con il suo nuovo tour

Niccolò Fabi torna al Teatro Regio di Parma con “Libertà negli occhi”, il suo nuovo fortunato tour nei teatri e auditorium, legato alla sua nuova produzione discografica.

L’evento fa parte della rassegna “Tutti a Teatro” realizzata come sempre da Caos Organizzazione Spettacoli con il contributo organizzativo di Arci Parma.

Dopo il grande evento live al Circo Massimo dello scorso luglio, insieme agli amici Max Gazzè e Daniele Silvestri, in cui Niccolò Fabi si è esibito davanti a più di 50.000 persone, e l’esperienza più intima nei piccoli club in veste di musicista per il progetto “Discoverland”, insieme a Roberto Angelini e Pier Cortese, nel 2025 Niccolò Fabi sarà protagonista di una tournée teatrale per presentare al suo pubblico i brani del prossimo album di inediti, “Libertà negli occhi” (in uscita per BMG) e le canzoni del suo repertorio.

I biglietti sono in vendita tramite il circuito www.ticketone.it e presso Arci Parma (Via Testi, 4 – PR).

Per informazioni: CAOS Organizzazione Spettacoli – Arci Parma tel. 0521 706214 – spettacoli@arciparma.it