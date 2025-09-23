Nicola Bertinelli alla guida di Cai Nutrizione: visione, innovazione e radici nel territorio

Una leadership costruita su competenza, esperienza e capacità di innovare. È questo il profilo di Nicola Bertinelli, eletto nei giorni scorsi dal consiglio di amministrazione al vertice di Cai Nutrizione, il polo mangimistico dei Consorzi Agrari d’Italia nato alla fine del 2023.

Una realtà che oggi può contare su un fatturato superiore a 125 milioni di euro e su una produzione annua di oltre 4 milioni di quintali di mangimi.

La sua nomina rappresenta una scelta strategica per il futuro: consolidare la competitività sui mercati attraverso una distintività valoriale unica, con capitale interamente italiano e quattro siti produttivi (Parma, Mantova, Verona e Siena). L’obiettivo è rafforzare un modello che unisce l’identità dei territori e la sostenibilità economica e ambientale con la ricerca e l’innovazione tecnologica applicata.

“I mangimi – ha sottolineato il neopresidente Bertinelli – rappresentano le radici della terra in cui produciamo e le radici sono l’identità geografica alla base della filiera zootecnica – l’ambizione è arricchire i prodotti Cai Nutrizione dando il plus valoriale di qualità che meritano affinché non vengano omologati tra le commodities. E per questo, in un paese così ricco di eccellenze come il nostro, diventa strategico considerare l’elemento mangime-certificato come indispensabile per una filiera di qualità provata”.

La prospettiva indicata da Bertinelli va oltre il singolo settore: valorizzare le aree vocate alla coltivazione delle colture mangimistiche, oggi spesso trascurate, creando così nuove opportunità di crescita per i territori.

“In aree geografiche in cui le Dop hanno un’importanza fondamentale per l’intero sistema economico – ha proseguito Bertinelli – Cai Nutrizione è il player capace di produrre sempre più mangimi italiani “in modo sartoriale”, chi li utilizza ne è già consapevole, chi ne farà uso, oltre a poter contare su un prodotto di eccellenza saprà di far bene all’intera filiera produttiva di cui è sempre più protagonista attivo”.

Con sede amministrativa a Parma e legale a Mantova, Cai Nutrizione non si limita a fornire mangimi certificati, ma offre anche servizi di assistenza tecnica personalizzati per supportare le 20 filiere alimentari Dop e Igp a cui aderisce, tra cui quelle del latte di alta qualità, della carne e dei formaggi più apprezzati a livello internazionale.

“Poter contare sul contributo strategico d’indirizzo e sulle molteplici capacità professionali ben note nel mondo agricolo e alimentare di un imprenditore zootecnico come Nicola Bertinelli – ha evidenziato il direttore generale di Cai Nutrizione Alessandra Todisco – arricchisce ulteriormente CAI Nutrizione e un cda in cui gli allevatori sono i veri protagonisti e artefici delle scelte strategiche di una impresa che vuole rispondere proprio alle esigenze della filiera che serve e sostiene”.