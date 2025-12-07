Nicola Cesari eletto segretario provinciale del Partito Liberaldemocratico di Parma

Il sindaco di Sorbolo Mezzani Nicola Cesari è stato eletto segretario provinciale del Partito Liberaldemocratico di Parma.

Cesari si è presentato così: “Sono Sindaco al secondo mandato nel comune di Sorbolo Mezzani, una cittadina alle porte di Parma e al confine con le province di Reggio Emilia, Mantova e Cremona.

L’esperienza di Sindaco mi ha consentito di maturare in questi anni un forte senso civico, una aspirazione al bene comune ed in particolare verso il paese in cui sono nato, cresciuto, in cui vivo da sempre.

Sorbolo Mezzani è un paese che oggi, per come l’ho visto crescere, non cambierei di una virgola.

Il mio territorio quindici anni fa subì una grossa ferita dal pugnale della Mafia, un taglio solo in parte cicatrizzato grazie a veri e propri anticorpi generati da azioni concrete per il recupero di parte del patrimonio confiscato, e anche grazie ai progetti sulla cultura della legalità rivolti ai giovani.

Anche per questo motivo ho scelto di candidarmi alla segreteria del PLD provinciale: credo fortemente nei valori liberal democratici, di contrasto alla corruzione ed alla criminalità.

Sono convinto che legalità e libera concorrenza siano alla base della serietà e della trasparenza amministrativa, concetti che con il passare degli anni sono via via venuti meno nel panorama politico, nazionale e locale.

Conosco da anni il segretario nazionale Luigi Marattin, che stimo per la sua grande professionalità, dentro e fuori l’ambito politico.

Ritengo che al giorno d’oggi servano figure politiche credibili, che non si vendano in cambio di una poltrona.

Ho scelto di candidarmi alla segreteria provinciale della città di Parma perché ciò che vedo è il bisogno di un cambiamento d’aria e di un rinnovamento politico, e quindi di alternative liberali e democratiche.”