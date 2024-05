Nicola Dall’Olio candidato alle europee AVS – Alleanza Verdi Sinistra alle Europee

Nicola Dall’Olio, 55 anni, co-portavoce di Europa Verde Parma, ha ufficializzato ieri la sua candidatura alle elezioni europee del 8-9 giugno, in lista per AVS – Alleanza Verdi Sinistra nella circoscrizione Nord-Est.

Dall’Olio ha voluto dare il via alla campagna elettorale con l’iniziativa “Conosciamo l’Europa” , tenutasi ieri al parco 1° maggio (ex-Eridania) nel corso della quale ha illustrato il ruolo del Parlamento Europeo e delle diverse istituzioni che governano l’Unione Europea.

“L’Europa non è distante – ha detto Dall’Olio – perché l’Europa siamo noi. Da anni sentiamo ripetere le stesse formule vuote: Lo vuole l’Europa. Ce lo chiede l’Europa. È colpa dell’Europa… ma non è così. L’Europa la facciamo noi. C’è un tentativo nazionalista di delegittimare l’Unione Europea che al contrario ha fatto e fa molto per garantire un futuro comune di pace, da 80 anni, e prosperità per tanti popoli differenti per lingua e tradizioni ma europei in tutto e per tutto”.

“Queste elezioni – ha continuato Dall’Olio – sono cruciali per indirizzare l’orientamento delle politiche europee verso una transizione ecologica ed energetica che sappia contrastare il cambiamento climatico che, con il surriscaldamento globale, tanti danni sta provocando anche ai nostri territori, tra siccità e alluvioni. Purtroppo c’è chi nega la crisi climatica nel momento in cui le peggiori previsioni si stanno avverranno e gli effetti si rendono sempre più evidenti con un prezzo salato per le nostre comunità. Pensiamo all’alluvione dell’anno scorso in Romagna che ha causato vittime e oltre 8 miliardi di danni.

Si vogliono riportare indietro le lancette dell’orologio della storia, quando invece è proprio un cambiamento nell’approvvigionamento energetico, che vuol dire meno gas e più energia dal sole e da altre fonti rinnovabili, ad esempio, che può darci più indipendenza e libertà e rafforzare le nostre economie. L’autonomia energetica è il vero sovranismo che dobbiamo ricercare.”

“Per questo motivo – conclude l’esponente di Alleanza Verdi Sinistra – ho deciso di candidarmi e mettere a disposizione la mia esperienza nelle politiche europee con particolare riferimento all’agroalimentare e all’energia”.

Sul sito www.nicoladallolio.it si possono trovare il programma “L’Europa siamo noi” e informazioni utili sul voto e gli appuntamenti elettorali.