Nicoletta Napoli (FdI): “La famiglia è il futuro dell’Italia”

“Un paese che ha tante famiglie malate, avrà una società malata”.

La frase di Dietrich Bonhoeffer, pastore e teologo protestante, protagonista e vittima della resistenza contro il nazismo, sottolinea l’importanza della famiglia in ogni tessuto sociale.

Nella nostra Europa esistono due tendenze: nei paesi nordici per famiglia si intende l’unione di adulti e minori (aprendo così all’eventuale adozione per le coppie omosessuali), invece l’Ungheria con un articolo della Costituzione del 2011 sancisce che la famiglia è l’unione di due soggetti eterosessuali attraverso il matrimonio con la specifica finalità di procreare.

Fratelli d’Italia ha infatti inserito la famiglia tra i principi non negoziabili perchè rappresenta la cellula base della società, pilastro delle relazioni umane, culla dei valori e delle tradizioni.

Occorre rafforzare nel nostro belpaese le politiche per la famiglia con aiuti economiche alle coppie con molti figli sulla falsariga di Francia e Germania, ad esempio, rendere più accessibili le scuole e i nidi di infanzia anche per i cosiddetti individui monogenitoriali e per le tante donne che lavorano senza che siano costrette a rinunciare ad una prospettiva professionale, facilitare pratiche burocratiche e mutui per le giovani coppie.

La Famiglia è il futuro dell’Italia non sia l’ennesimo spot elettorale, ma un doveroso impegno per i nostri figli e nipoti.

Nicoletta Napoli, candidata consigliera comunale Fratelli d’Italia