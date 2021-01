Nidi d’Infanzia, Servizi sperimentali 0/6 e Scuole d’Infanzia: al via le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022

Si aprono, oggi, lunedì 4 gennaio, le iscrizioni ai nidi d’infanzia, servizi sperimentali 0/6 e scuole dell’infanzia comunali e statali per l’anno scolastico 2021/2022.

Le iscrizioni vanno presentate esclusivamente ONLINE e si chiuderanno lunedì 25 gennaio.

Possono presentare domanda:

le famiglie residenti nel Comune di Parma.

le famiglie non residenti nel Comune di Parma: tali domande verranno prese in considerazione a esaurimento di quelle dei residenti.

La domanda dovrà essere compilata esclusivamente on line sul sito del Comune di Parma, all’indirizzo http://www.servizi.comune.parma.it accedendo alla pagina dei “Servizi educativi”.

Il genitore che presenta la richiesta online deve autenticarsi utilizzando esclusivamente le credenziali SPID

Se NON si è in possesso delle credenziali per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione è necessario richiederle seguendo i passaggi riportati sul sito del Comune nella pagina dedicata alla scuola.

Verranno messi a bando circa 840 posti sui servizi 0/3 anni e circa 1100 sulle scuole d’infanzia.

VISITE AI SERVIZI

Coordinatori, educatori ed insegnanti, in modalità on line, presenteranno l’organizzazione e le linee pedagogiche dei Nidi e delle Scuole d’Infanzia durante gli incontri che, dall’ 8 gennaio 2021, si svolgeranno dalle ore 17.00, seguendo il calendario pubblicato sul sito del Comune di Parma. Durante gli incontri sarà lasciato un ampio spazio alle domande che i partecipanti vorranno porre.

A partire dal 4 gennaio 2021 saranno pubblicati sul sito del Comune di Parma, nelle pagine dedicate ai servizi educativi, i calendari e i link per accedere agli incontri di presentazione e i video dei diversi plessi

MODALITA’ D’ISCRIZIONE

Per le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali sono ammesse a fare domanda le famiglie dei bambini nati negli anni 2019 – 2020 – 2021 (nati entro il 30 aprile). Può essere presentata domanda anche per i bambini con data di nascita presunta entro il 30 aprile 2021, documentata da certificato di gravidanza. Dopo la scadenza del bando potranno presentare domanda, fuori termine, le famiglie con bambini nati o con data presunta del parto, compresa tra il 1 maggio e il 30 giugno.

Per l’accesso al servizio scuole dell’infanzia possono presentare domanda le famiglie dei bambini nati nel 2016 – 2017 – 2018.

Può, inoltre, essere inoltrata la domanda anche per i bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile 2022: potranno essere ammessi al servizio a condizione che vi sia disponibilità di posti e che siano esaurite le liste d’attesa.

“Anche quest’anno – ha spiegato l’Assessore ai Servizi Educativi, Ines Seletti – le iscrizione ai Servizi per l’Infanzia, per l’anno scolastico 2021/2022, potranno avvenire esclusivamente on line. La procedura, che è al suo terzo anno di utilizzo, consente alle famiglie di effettuare la domanda direttamente da casa abbreviando, di conseguenza, anche i tempi per la formazione delle graduatorie. Per effettuare le iscrizioni è necessario essere in possesso delle credenziali SPID; per chi ancora non ne fosse provvisto, potrà richiederle seguendo le indicazioni presenti sul sito del Comune di Parma. In questo particolare anno, non potendo accogliere direttamente le famiglie all’interno dei servizi, abbiamo pensato di realizzare due video istituzionali, rappresentativi dei nidi e delle scuole d’infanzia nei quali sono contenuti alcuni dei nostri valori pedagogici.

Inoltre, abbiamo previsto gli open day con modalità telematica per consentire alle famiglie di conoscere più da vicino il personale e le attività pedagogiche proposte.

Sarà possibile, per i genitori, trovare le risposte ai numerosi interrogativi che derivano da una scelta così delicata per i propri figli perché, come era consuetudine durante le giornate aperte degli scorsi anni, le coordinatrici pedagogiche, gli educatori e gli insegnanti saranno a loro disposizione anche in modalità online.”

Per informazioni è possibile rivolgersi al contact center del Comune di Parma al numero 0521 40521, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.30 con orario continuato ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00, oppure sul sito all’indirizzo www.comune.parma.it.