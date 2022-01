Nidi d’Infanzia, Servizi sperimentali 0/6 e Scuole d’Infanzia: al via le iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023

Si sono aperte, martedì 4 gennaio, le iscrizioni ai nidi d’infanzia, servizi sperimentali 0/6 e scuole dell’infanzia comunali e statali per l’anno scolastico 2022/2023.

Ne hanno parlato, questa mattina, nel corso della conferenza stampa di presentazione, l’Assessora alla scuola, Ines Seletti; Lisa Bertolini, responsabile della struttura operativa Nidi d’Infanzia del Comune; Ivonne Coruzzi, responsabile della struttura operativa Scuole d’infanzia del Comune e Cristina Cosma, responsabile della struttura operativa Servizi Generali Educativi.

Le iscrizioni andranno presentate esclusivamente ONLINE e si chiuderanno venerdì 28 gennaio 2022.

Possono presentare domanda: le famiglie residenti nel Comune di Parma; le famiglie non residenti nel Comune di Parma: tali domande verranno prese in considerazione a esaurimento di quelle dei residenti.

La domanda dovrà essere compilata esclusivamente on line sul sito del Comune di Parma, all’indirizzo http://www.servizi.comune.parma.it accedendo alla pagina dei “Servizi educativi”.

Il genitore che presenta la richiesta online deve autenticarsi utilizzando esclusivamente le credenziali SPID. Se NON si è in possesso delle credenziali per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione è necessario richiederle seguendo i passaggi riportati sul sito del Comune nella pagina dedicata alla scuola.

Verranno messi a bando circa 747 posti nei servizi 0/3 anni e circa 1065 nelle scuole d’infanzia.

VISITE AI SERVIZI – “A malincuore – ha sottolineato l’Assessora Seletti – a fronte della situazione pandemica, ci siamo trovati costretti a spostare le visite, in un primo tempo programmate in presenza, on line. Sarà possibile collegarsi sabato 15 e sabato 22 gennaio 2022 a partire dalle ore 9.30 fino alle ore 12”. Basta cliccare su: scuoladifuturo.it; oppure fare riferimento al sito: www.comune.parma.it/servizieducativi.

“L’auspicio – ha concluso l’Assessora Seletti – è quello di dare la possibilità a maggio ai genitori di visitare le strutture assegnate ai bambini”.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE – Per le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali sono ammesse a fare domanda le famiglie dei bambini nati negli anni 2020 – 2021 – 2022 (nati entro il 30 aprile). Può essere presentata domanda anche per i bambini con data di nascita presunta entro il 30 aprile 2022, documentata da certificato di gravidanza. Dopo la scadenza del bando potranno presentare domanda, fuori termine, le famiglie con bambini nati o con data presunta del parto, compresa tra il 1 maggio e il 30 giugno.

Per l’accesso al servizio scuole dell’infanzia possono presentare domanda le famiglie dei bambini nati nel 2017 – 2018 – 2019. Può, inoltre, essere inoltrata la domanda anche per i bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile 2023: potranno essere ammessi al servizio a condizione che vi sia disponibilità di posti e che siano esaurite le liste d’attesa.

“Anche quest’anno – ha spiegato l’Assessore ai Servizi Educativi, Ines Seletti – le iscrizioni ai Servizi per l’Infanzia, per l’anno scolastico 2022/2023, potranno avvenire esclusivamente on line. La procedura, che è al suo quarto anno di utilizzo, consente alle famiglie di effettuare la domanda direttamente da casa abbreviando, di conseguenza, anche i tempi per la formazione delle graduatorie. Per effettuare le iscrizioni è necessario essere in possesso delle credenziali SPID; per chi ancora non ne fosse provvisto, potrà richiederle seguendo le indicazioni presenti sul sito del Comune di Parma”.

Ricordiamo che, al termine della compilazione, il sistema produrrà una ricevuta in formato pdf, con numero di protocollo che attesta l’avvenuto inoltro della domanda che verrà inviata, contestualmente, anche all’indirizzo mal indicato. Il mancato ricevimento della ricevuta con il numero di protocollo, al termine della procedura, indica che l’inserimento non è stato completato e la domanda non è stata presentata. In tal caso si inviti a verificare la pratica e completare i passaggi, compreso l’apertura del pdf generato dal sistema contenente i dati inseriti.

I dettagli relativi a:

– requisiti per l’accesso

– strutture

– attribuzione punteggi

– formazione graduatorie

– servizi e rette

sono contenuti nei bandi pubblicati sul sito del Comune di Parma alla pagina Scuola e Servizi educativi accessibili tramite i seguenti link:

• Bando Nidi d’infanzia e Bando Scuole d’infanzia

https://www.comune.parma.it/servizieducativi/it-IT/home-educativi.aspx

https://www.comune.parma.it/servizieducativi/it-IT/Bandi-1.aspx