“Nino Migliori. Una vita per la fotografia”: al Mupac di Colorno incontro con l’artista

Un omaggio a un protagonista assoluto della fotografia italiana. Domenica 19 ottobre alle 17.00 il MUPAC di Colorno ospita l’incontro “Nino Migliori. Una vita per la fotografia”, un appuntamento speciale dedicato al grande artista che ha da poco compiuto 99 anni.

L’evento si terrà nell’ambito della 16ª edizione del ColornoPhotoLife e sarà moderato dallo storico dell’arte Ascanio Kurkumelis, che offrirà uno sguardo ampio e appassionato sull’inesauribile ricerca visiva del maestro dell’immagine.

“L’incontro propone una panoramica approfondita sulla produzione artistica di Migliori, dalla fine degli anni Quaranta del Novecento a oggi, esplorando il ruolo centrale che la sperimentazione ha avuto e continua ad avere nel suo linguaggio fotografico. Sarà anche l’occasione per sottolineare l’importanza dell’attività della Fondazione Nino Migliori, impegnata a valorizzare, preservare e diffondere la ricerca dell’artista in Italia e all’estero”, commenta Kurkumelis.

Celebrare Nino Migliori oggi significa rendere omaggio a un autore che ha saputo reinventare la fotografia come linguaggio di libertà, curiosità e sperimentazione continua.

Ingresso libero.

L’appuntamento si inserisce nel ricco programma di eventi collaterali del festival, che nel mese di ottobre proseguirà con serate musicali e presentazioni editoriali.

Il ColornoPhotoLife prosegue anche con le sue 10 mostre fotografiche visitabili fino al 2 novembre 2025 nei weekend e nei giorni festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. Ingresso alle mostre del piano terra in Aranciaia: 10€, ridotto 8€; ingresso gratuito per quelle al MUPAC. Per informazioni aggiuntive si consiglia di consultare il sito del festival www.colornophotolife.it e i relativi social.