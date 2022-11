No Cargo: “Il Consiglio comunale chieda a Sogeap e Enac di ritirare il loro progetto sull’aeroporto”

In queste settimane abbiamo sentito numerosi esponenti della politica locale farsi domande sul futuro dell’aeroporto Verdi.

Noi cittadini, però, siamo ancora in attesa di risposte sul presente dell’aeroporto.

Il presente è il Progetto di Sviluppo depositato presso il Ministero che prevede l’allungamento della pista e la trasformazione del Verdi un hub cargo.

Un progetto che presenta enormi criticità tecniche di cui la più eclatante e pericolosa è il fatto che l’Autostrada A1 e l’Alta Velocità che si trovano in testata di pista perpendicolarmente finiranno nella zona a più alto rischio di incidente aereo.

Altre criticità potranno forse essere risolte, ma con ingenti quantità di denaro.

Un progetto che ci è sempre stato giustificato come necessario per le aziende del territorio, anche se a nostra domanda specifica non ci è mai stato risposto quali siano le aziende bisognose del cargo per il proprio business.

Ora il Piano Nazionale degli Aeroporti smonta anche questa necessità: infatti a 80 km, a Brescia, esiste già un aeroporto specializzato in Cargo, perfettamente funzionante ed operativo già dotato di tutti i servizi necessari e quindi comodissimo per le aziende di Parma già da oggi.

Investire un’ingente quantità di denaro pubblico per creare un’infrastruttura “doppione” a pochi km di distanza appare come uno sfregio alle tante famiglie che non arrivano alla fine del mese.

In un momento storico di pesante crisi energetica e sociale crediamo che le priorità debbano essere ben altre.

Solo pochi mesi fa tutti i candidati a Sindaco della città si sono dichiarati contrari all’allungamento della pista e con loro, di conseguenza, i consiglieri eletti.

NChiediamo, pertanto, che in coerenza con le promesse fatte ai cittadini il Consiglio Comunale, unito e all’unanimità, chieda formalmente a Sogeap e Enac di ritirare subito l’attuale Progetto di sviluppo depositato al Ministero.

Prima mettiamo al sicuro il presente, poi parleremo del futuro.

Associazione NoCargoParma