Noceto: 26enne denunciato per tentato furto di alcolici

Avrebbe agito con disinvoltura, cercando di eludere i sistemi di sicurezza del supermercato. Tuttavia, il suo tentativo di rubare le bottiglie di superalcolici senza farsi notare è stato vanificato da una cassiera che ha dato l’allarme. Decisivo è stato l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri che, mentre perlustrava la zona, ha preso atto dei fatti e fermato il presunto responsabile.

*******

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Noceto hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 26enne straniero, ritenuto, in seguito agli accertamenti e verifiche svolte, il presunto responsabile di un furto di alcolici avvenuto in un supermercato della zona.

Secondo quanto ricostruito, i fatti si sono svolti intorno alle 13:00 del 28 marzo. Un uomo, mentre si trovava all’interno di un supermercato di Noceto, ha prelevato diverse bottiglie di superalcolici dagli scaffali e se le è infilate sotto la giacca. Invece di mettersi in fila alle casse come gli altri clienti, ha cercato di eludere il pagamento.

La cassiera, durante la sua attività lavorativa, si è accorta che l’uomo ha superato la fila e si è diretto velocemente verso l’uscita. Nel farlo, ha fatto scattare l’allarme antitaccheggio presente all’ingresso.

La dipendente, ha immediatamente avvisato il direttore del supermercato. Quest’ultimo, dopo aver allertato i Carabinieri, ha raggiunto la sua collega e insieme hanno inseguito l’uomo fino al parcheggio. Lì, lo hanno fermato e gli hanno chiesto dei chiarimenti.

I Carabinieri, giunti rapidamente sul posto, hanno identificato l’uomo in un 26enne georgiano senza fissa dimora in Italia, gravato da recenti vicende di polizia per reati simili commessi in questa provincia.

Durante il controllo i Carabinieri, hanno scoperto che il 26enne nascondeva all’interno del giubbotto 7 bottiglie di superalcolici (6 di Gin e 1 di Vodka), per un valore complessivo di quasi 120 euro, che aveva prelevato dagli scaffali con l’intenzione di non pagarle.

Successivamente, i militari hanno visionato i filmati di sicurezza del supermercato e hanno confermato la dinamica del furto e la responsabilità del 26enne.

A seguito di questi avvenimenti, il direttore ha sporto denuncia presso la locale caserma e ha riavuto le bottiglie sottratte.

A conclusione delle indagini, dopo aver esaminato i filmati, ascoltato i testimoni e raccolto le prove necessarie, il 26enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

È importante ricordare che l’indagato è, al momento, solo indiziato di delitto e la sua posizione sarà valutata dall’Autorità Giudiziaria nel corso del processo, nel rispetto dei principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Comando provinciale Carabinieri di Parma