Noceto: Campagna Amica alla 38° edizione del concorso per il miglior nocino

Domenica 25 settembre a Noceto, in occasione della 38° Edizione del concorso per il miglior nocino, ci sarà anche il Mercato di Campagna Amica con i prodotti a km zero.

“A nome dei produttori agricoli Coldiretti di Campagna Amica ringrazio l’Amministrazione Comunale di Noceto – dichiara la Presidente di Agrimercato Parma Franca Boschi– per averci coinvolti in occasione dell’iniziativa dedicata al nocino, tesa a valorizzare questo prodotto tipico locale”.

“La promozione del territorio con le sue eccellenze alimentari – evidenzia il Segretario di Zona Coldiretti Mauro Mangora – è uno dei nostri obiettivi primari, che ci trova in piena sintonia con la volontà del Comune di Noceto di dare valore all’agricoltura locale e alle sue produzioni. Per questo siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo nello spazio riservatoci dal Comune per allestire il mercato di Campagna Amica, dove saremo presenti con i nostri produttori disponibili ad accogliere i cittadini consumatori illustrando loro storia e metodi di coltivazione e lavorazione dei loro prodotti di stagione e a km zero”.