Noceto conferisce la cittadinanza onoraria all’allenatore del Milan Stefano Pioli

Nella mattinata del 27 giugno, la giornata di debutto del Milan JUNIOR Camp presso il centro sportivo comunale “Il Noce”, il sindaco Fabio Fecci insieme ad alcuni esponenti dell’Amministrazione Comunale ha ufficialmente conferito la cittadinanza onoraria a Stefano Pioli, allenatore del Milan.

Presenti anche i dirigenti delle società sportive che hanno in gestione l’impianto – ASD Noceto e ASD GS Fraore – e di Milan Academy e PROMOS SSD, organizzatori del camp , che si concluderà il 1 luglio.

Nella cornice dei giovani partecipanti al camp il Sindaco ha consegnato all’allenatore la targa ufficiale distintiva dell’onorificenza e l’attestato che reca la motivazione del conferimento.

“Per avere dimostrato – anche nel guidare il Milan alla conquista del suo 19esimo scudetto nel Campionato Italiano 2021/2022 – di saper portare avanti un modello di calcio fatto di “qualità e intensità”, costruito con passione, serietà e quelle grandi intuizioni tattiche del leader che sa trasformare un gruppo in una squadra,

insegnando quotidianamente ai giovani che“ gli ostacoli sono troppo alti per chi non ha ambizioni abbastanza forti”, un esempio per tutti a puntare nella vita – con impegno, lealtà e tenacia – sempre al meglio “ Con profonda stima Il Sindaco Fabio Fecci e l’Amministrazione Comunale

Il tecnico rossonero si è dichiarato orgoglioso del conferimento, ha sottolineato anche il suo profondo legame con il territorio del parmense – è nato e vive a Parma – per poi concludere esortando i ragazzi a coltivare le proprie passioni con determinazione e impegno.

Grande l’emozione dei partecipanti al campo , che si sono stretti attorno a Pioli per una foto ricordo, un bellissimo inizio per una settimana formativa all’insegna dello sport e dell’amicizia.