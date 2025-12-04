Noceto, denunciati due 21enni trovati con uno zaino pieno di superalcolici rubati

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Noceto hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma due giovani di 21 anni, entrambi di origini straniere e residenti in provincia, ritenuti – al termine di accurate verifiche – i presunti responsabili, in concorso tra loro, del reato di ricettazione di bottiglie di superalcolici rubate da un supermercato della zona.

L’episodio risale ad alcuni giorni fa, quando una pattuglia impegnata in un servizio perlustrativo nel centro abitato ha notato i due giovani aggirarsi con atteggiamento sospetto in un parchetto pubblico intorno alle 14. Alla vista dei militari, i ragazzi hanno abbassato lo sguardo nel tentativo di passare inosservati, comportamento che ha spinto i Carabinieri a procedere a un controllo.

Fin dai primi momenti i due sono apparsi nervosi e insofferenti e hanno cercato di occultare uno zainetto che avevano con sé. L’immediata ispezione del contenuto ha permesso di scoprire diverse bottiglie di superalcolici, ancora integre e sigillate, delle quali i ragazzi non hanno saputo giustificare la provenienza.

Insospettiti, i Carabinieri hanno avviato una serie di verifiche presso i supermercati della zona. In breve tempo è stato individuato il punto vendita da cui la merce era stata sottratta, come confermato dal titolare che ne aveva constatato l’ammanco.

Accertata la provenienza illecita delle bottiglie, per i due 21enni è scattata la denuncia per ricettazione. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti per verificare se i giovani, oltre ad avere la disponibilità della refurtiva, possano essere anche gli autori materiali del furto. Le bottiglie sono state restituite al negoziante dopo il riconoscimento formale.

Su proposta della Stazione Carabinieri di Noceto, la Questura di Parma ha inoltre emesso nei confronti dei due il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Noceto per tre anni.