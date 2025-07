Noceto, entra in chiesa e porta via le cassette delle offerte: denunciato 55enne

Quando è entrato in chiesa, sembrava un normale fedele bisognoso di un momento di raccoglimento spirituale. Tuttavia, le telecamere di sorveglianza hanno immortalato le sue vere intenzioni: l’uomo si è portato via le cassette delle offerte.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Noceto hanno risolto un caso di furto “sacrilego” che aveva suscitato allarme nella comunità locale. Al termine di un’indagine rapida e meticolosa, i militari hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un uomo di 55 anni, italiano, ritenuto il responsabile del furto ai danni della parrocchia di San Martino.

L’episodio risale alla seconda metà di giugno, quando il sacerdote della parrocchia ha scoperto che le cassette delle offerte erano state sottratte. Subito dopo, si è rivolto ai Carabinieri di Noceto, segnalando anche la presenza di un sistema di videosorveglianza all’interno della chiesa, sperando che potesse fornire elementi utili alle indagini.

I militari hanno immediatamente avviato le indagini, effettuando un accurato sopralluogo. Durante questa operazione, hanno notato che le telecamere erano state spostate manualmente, ma nonostante il tentativo di sabotaggio, sono comunque riusciti a estrapolare le registrazioni salvate.

Con grande perizia, gli investigatori hanno analizzato i filmati, ricostruendo la dinamica del furto. Le immagini hanno mostrato che, intorno alle 13:30 del 18 giugno, un uomo, con il volto parzialmente coperto da un berretto da tennis, è entrato nella chiesa e si è diretto verso le cassette delle offerte. Inizialmente, ha tentato di asportarle in blocco, ma, accortosi della presenza delle telecamere, ha cambiato strategia. Con una mossa fulminea, è tornato indietro e ha manomesso gli obiettivi, orientandoli verso il muro nel disperato tentativo di non essere ripreso.

Tuttavia, era ormai troppo tardi. L’attento lavoro dei Carabinieri ha permesso di ottenere un’immagine nitida del volto dell’uomo. Grazie alla conoscenza approfondita del territorio e dei suoi abitanti, i militari sono riusciti a identificare “a vista” il soggetto: si tratta di un uomo di 55 anni, residente in provincia, già noto alle forze dell’ordine per precedenti condanne e coinvolgimenti in reati contro il patrimonio.

Al termine dell’indagine, forte dei solidi elementi probatori raccolti, i Carabinieri hanno denunciato il 55enne all’Autorità Giudiziaria.

È importante sottolineare che, allo stato attuale, l’uomo è solamente un indiziato di delitto, e non ancora condannato. La sua posizione sarà attentamente valutata dall’Autorità Giudiziaria nel corso del procedimento, e ogni decisione sarà presa solo a seguito di una sentenza di condanna definitiva, nel rispetto dei principi costituzionali di presunzione di innocenza che tutelano ogni cittadino fino a prova contraria.