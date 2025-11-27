Noceto, oltre 2.400 cessioni di cocaina, hashish e marijuana: arrestato un minorenne

Oltre 2.400 sarebbero le cessioni di stupefacente documentate dai Carabinieri, sulla base delle risultanze investigative e delle informazioni testimoniali acquisite.

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Noceto hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare disposta dal GIP del Tribunale per i Minorenni dell’Emilia-Romagna nei confronti di un giovane di 17 anni.

Secondo quanto emerge dagli elementi raccolti dai Carabinieri, sotto il coordinamento della Procura per i Minorenni, il ragazzo sarebbe gravemente indiziato di aver ceduto in modo sistematico, per un periodo prolungato e anche ad altri minorenni, sostanze stupefacenti quali cocaina, hashish e marijuana.

Il minore è stato collocato in una comunità e rimane, come previsto dalla legge, presunto innocente fino alla conclusione del procedimento penale.