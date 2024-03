Noceto, sanzioni a un’azienda agricola che impiegava un lavoratore in nero

Nella giornata odierna a Noceto, i militari della locale Stazione, in sinergia con i colleghi del Nucleo Ispettorato del lavoro di Parma, del Servizio prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’AUSL e della Polizia municipale hanno effettuato un controllo in un’azienda agricola della zona che si occupa di allevamento.

Il controllo si inserisce nel quadro delle attività promosse dall’Arma dei Carabinieri al fine di garantire e migliorare le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro e verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza. Nel corso dell’ispezione sono stati controllati ed identificati una ventina di lavoratori e sono state riscontrate alcune irregolarità, di natura penale e amministrativa, sia in materia di sicurezza che di regolarizzazione dei lavoratori dipendenti.

In particolare i militari hanno denunciato all’Autorità giudiziaria il titolare dell’azienda per la presenza di un lavoratore irregolare, privo di contratto di lavoro e per la mancanza dei requisiti di sicurezza di una macchina operatrice.

Sono state inoltre elevate due sanzioni amministrative da 1000 euro per l’omessa comunicazione di ospitalità di straniero, in quanto nella struttura ricettiva annessa all’azienda risiedevano alcuni lavoratori e loro parenti senza che ne fosse stata informata l’Autorità di P.S.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma